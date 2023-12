Mihuri ya Aktiki Ilitengeneza Mifupa Migumu ya Pua kwa ajili ya Kuishi katika Mazingira ya Baridi

Utafiti wa hivi majuzi umebaini kwamba sili za Aktiki zimetokeza urekebishaji wa kipekee ili kustawi katika halijoto ya kuganda: mifupa changamano ya pua inayofanana na maze. Hapo awali, ilijulikana kuwa ndege wengi na mamalia, ikiwa ni pamoja na wanadamu, wana mifupa nyembamba ya pua inayoitwa maxilloturbinates au concha ya pua, ambayo imefunikwa na tishu. Miundo hii inayofanana na kusongesha ina joto na humidify hewa inapoingia ndani ya mwili, kuzuia upotezaji wa joto na unyevu.

Hata hivyo, watafiti katika Chuo Kikuu cha Cambridge na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Norway wamegundua kwamba sili wa Aktiki, hasa sili wenye ndevu, wanamiliki maxilloturbinate tata zaidi kuwahi kuonekana. Kwa kutumia CT scans, timu iliona kwamba mifupa ya pua ya sili wenye ndevu ilikuwa minene na ngumu zaidi kuliko ile ya spishi nyingine zozote zilizosomwa hapo awali.

Ili kutathmini ufanisi wa urekebishaji huu, wanasayansi walifanya uigaji wa kompyuta wakilinganisha muhuri wa ndevu na sili wa mtawa wa Mediterania. Matokeo yalionyesha kuwa muhuri wa ndevu ulihifadhi joto zaidi na unyevu katika -30 ° C na 10 ° C ikilinganishwa na sili ya mtawa. Katika -30 ° C, muhuri wa monk ulipoteza joto mara 1.45 zaidi na mara 3.5 zaidi ya maji kwa pumzi kuliko muhuri wa ndevu. Vile vile, saa 10 ° C, sili ya monk ilipoteza joto na maji karibu mara 1.5 zaidi kuliko mwenzake wa Aktiki.

Muundo changamano wa maxilloturbinates ya sili ya ndevu ni maendeleo ya ajabu ya mageuzi ambayo huwawezesha wanyama hawa kuishi katika mazingira magumu ya Aktiki. Kwa kupunguza upotezaji wa joto na unyevu wakati wa kupumua, mihuri inaweza kudumisha hali ya joto ya ndani ya mwili na kuzuia upungufu wa maji mwilini.

Utafiti huu unatoa maarifa muhimu katika urekebishaji wa wanyama wa baharini wa Aktiki na unaonyesha utofauti wa ajabu wa suluhu za asili kwa changamoto za mazingira. Kuelewa marekebisho haya kunaweza kusaidia juhudi za uhifadhi na kufahamisha maendeleo ya kiteknolojia yajayo yanayotokana na asili.