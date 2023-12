Apple Inasaidia Mfuko wa Kimataifa kwa Kila Ununuzi wa Apple Pay

By

Apple inaendelea na usaidizi wake wa muda mrefu kwa The Global Fund, shirika la kuokoa maisha linalopambana na magonjwa kama vile VVU/UKIMWI, kifua kikuu na malaria katika nchi zinazoendelea. Kuanzia Novemba 28 hadi Desemba 8, Apple imeahidi kutoa $1 kwa Global Fund kwa kila ununuzi unaofanywa na Apple Pay kwenye Apple.com, katika programu ya Apple Store, au katika Apple Store duniani kote. Mpango huu unaonyesha kujitolea kwa Apple kufadhili programu muhimu za afya zinazookoa maisha.

Kwa kushirikiana na The Global Fund, Apple imeweza kuleta matokeo makubwa katika mapambano dhidi ya magonjwa haya hatari. Kwa muda wa miaka 17 iliyopita, Apple imesaidia The Global Fund kupitia kampeni yao ya (RED), ambapo wanatoa bidhaa mbalimbali za (PRODUCT)RED, zikiwemo iPhone na bendi za Apple Watch. Sehemu ya mapato kutokana na mauzo ya bidhaa hizi huenda moja kwa moja kwa The Global Fund, na kuwawezesha kutekeleza kazi yao muhimu.

Siku ya UKIMWI Duniani, ambayo inaadhimishwa Desemba 1, ina umuhimu maalum kwa Apple. Kila mwaka, Apple hutangaza (PRODUCT) mipango na matukio yanayohusiana na RED ili kuongeza ufahamu na kuunga mkono zaidi juhudi za The Global Fund. Mwaka huu pia, na Apple inatarajiwa kutoa matangazo ya kusisimua na kuanzisha mipango mipya ya kuadhimisha siku hii muhimu.

Mchango wa Apple kupitia mpango wa Apple Pay ni mdogo hadi $1 milioni. Walakini, kwa umaarufu mkubwa wa Apple Pay na anuwai ya bidhaa zinazopatikana kwa ununuzi, inategemewa kuwa lengo hili litafikiwa mara moja. Kwa kuwahimiza wateja wao kufanya ununuzi kupitia Apple Pay, Apple haitoi tu hali ya malipo isiyo na mshono bali pia inatoa fursa kwa watu binafsi kuchangia katika programu za afya za kimataifa.

Maswali:

Swali: The Global Fund ni nini?

J: Global Fund ni shirika linalopambana na magonjwa kama vile VVU/UKIMWI, kifua kikuu na malaria katika nchi zinazoendelea.

Swali: Je, Apple imesaidiaje Mfuko wa Kimataifa?

Jibu: Apple imekuwa mshirika wa muda mrefu wa The Global Fund kupitia kampeni yao ya (RED), inayotoa bidhaa za (PRODUCT)RED na kuchangia sehemu ya mapato.

Swali: Wateja wanawezaje kuchangia Mfuko wa Kimataifa kupitia Apple?

Jibu: Wateja wanaweza kuchangia The Global Fund kwa kufanya ununuzi wakitumia Apple Pay kwenye Apple.com, katika programu ya Apple Store, au katika Apple Store duniani kote kati ya Novemba 28 na Desemba 8. Apple itachangia $1 kwa kila ununuzi unaostahiki.

Swali: Apple inachangia kiasi gani?

Jibu: Mchango wa Apple kupitia mpango wa Apple Pay ni mdogo hadi $1 milioni.

Swali: Kwa nini Siku ya UKIMWI Duniani ni muhimu kwa Apple?

J: Kwa kawaida Apple hutangaza (PRODUCT) mipango na matukio yanayohusiana na RED katika Siku ya UKIMWI Duniani ili kuongeza ufahamu na kuunga mkono The Global Fund.