Maelezo Mapya Yamefichuliwa kwa ajili ya Mchezo wa Baada ya Alan Wake 2 na DLC

Datamine ya hivi majuzi ya Alan Wake 2 imefichua maelezo mapya ya kusisimua kuhusu maudhui na DLC zinazokuja za mchezo baada ya mchezo. Hali ya New Game Plus inayotarajiwa, inayoitwa Rasimu ya Mwisho, itaangazia hadithi mbadala na mandhari tofauti kidogo ya kumalizia. Mwisho huu uliorekebishwa utamwona Alan Wake akizinduka kutoka kwa jeraha lake la risasi baada ya simu ya Saga kupokelewa, kusuluhisha sintofahamu iliyokumba mchezo wa msingi.

Zaidi ya hayo, mgodi wa data unapendekeza kuwa Dk. Darling kutoka jina la awali la Remedy, Control, atakuwa na uwepo mkubwa katika hali ya New Game Plus ya Alan Wake 2. Wachezaji wanaweza kutarajia video za mafundisho na mandhari inayomshirikisha Dk. Darling na Thomas Zane, ikiimarisha zaidi uhusiano kati ya Alan Wake 2 na Ulimwengu mpana wa Remedy Connected.

Zaidi ya hayo, inaonekana kwamba Dk. Darling pia atajitokeza katika DLC ijayo, The Lake House. Datamine inadokeza Dk. Darling kujihusisha na “Dk. Mambo ya kupendeza, "kupendekeza utu wake wa ajabu na usio wa kawaida utachukua jukumu katika upanuzi huu. Kwa kuzingatia taarifa za awali za Remedy kuhusu "kituo cha ajabu kilicho kwenye ufuo wa Ziwa la Cauldron kilichoundwa na shirika huru la serikali," uvumi kuhusu tukio la mtindo wa Udhibiti katika DLC hii umekuwa ukisambazwa miongoni mwa mashabiki.

Kama shabiki wa Control na Alan Wake 2, ninangoja kwa hamu kutolewa kwa DLC za mchezo na fursa ya kuchunguza Ulimwengu mpana wa Remedy Connected. Ninavutiwa sana na vidokezo vinavyowezekana ambavyo upanuzi huu unaweza kutoa kwa mwendelezo ujao wa Udhibiti. Miunganisho na nyuzi simulizi zinazofumwa kati ya mada hizi huahidi uzoefu wa kusisimua na uliounganishwa wa michezo ya kubahatisha.

[Chanzo: GamingLeaksAndRumours Reddit](URL)

Maswali ya mara kwa mara

Swali: Je, hali mpya ya Game Plus katika Alan Wake 2 ni ipi?

J: Hali Mpya ya Mchezo wa Pamoja, inayojulikana kama Rasimu ya Mwisho, ni kipengele cha baada ya mchezo ambacho hutoa hadithi mbadala na taswira ya mwisho iliyorekebishwa.

Swali: Je, Dk. Darling kutoka Control atakuwa kwenye Alan Wake 2?

Jibu: Ndiyo, kulingana na datamine, Dk. Darling ataonekana katika hali ya New Game Plus na The Lake House DLC ya Alan Wake 2.

Swali: Je, kuna miunganisho yoyote kati ya Alan Wake 2 na Udhibiti?

Jibu: Ndiyo, Alan Wake 2 na Control ni sehemu ya Remedy Connected Universe, na uwepo wa Dk. Darling katika michezo yote miwili huimarisha uhusiano huu.

Swali: Je, The Lake House DLC itakuwa na tukio la Kudhibiti?

J: Ingawa haijathibitishwa, uvumi unapendekeza kuwa The Lake House DLC inaweza kuangazia tukio la mtindo wa Kudhibiti kutokana na marejeleo ya kituo cha ajabu kwenye ufuo wa Cauldron Lake.

Swali: Ninaweza kupata wapi hakiki ya Alan Wake 2?

J: Eurogamer imechapisha ukaguzi wa Alan Wake 2, ambao unaweza kuangalia [hapa](URL).