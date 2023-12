Acer Yazindua Kompyuta Laptops Mpya za 2024: Predator Triton Neo 16 na Swift Go 14

By

Acer, kampuni mashuhuri ya teknolojia, iko tayari kuzindua laini mbili mpya za kusisimua za kompyuta ya mkononi katika kusawazisha na toleo lijalo la kichakataji la Meteor Lake la Intel. Kompyuta ndogo ndogo, ambazo ni Acer Predator Triton Neo 16 na Acer Swift Go 14, zinakidhi mahitaji tofauti ya watumiaji na hutoa vipengele vya kisasa.

Acer Predator Triton Neo 16, inayotarajiwa kutolewa Machi 2024, ni kompyuta ya mkononi iliyobuniwa kushindana na timu bora zaidi katika darasa lake. Bei ya $1,499.99 na €1,799.99, Triton Neo 16 ina kichakataji cha Intel Core Ultra 9 185H na picha za Nvidia, ikiwa na chaguzi za kujumuisha RTX 4070. Inakuja ikiwa na HDMI, bandari mbili za Thunderbolt 4, na kisoma kadi ndogo ya SD. Onyesho la inchi 16 hutoa chaguo kati ya paneli ya msingi ya 1920 x 1200 au chaguo la kuonyesha upya 3200 x 2000, 165 Hz. Zaidi ya hayo, kibodi ina mwangaza wa RGB wa kanda tatu, unaofaa kwa wachezaji wanaopenda kubinafsisha.

Kwa upande mwingine, Acer Swift Go 14 inalenga watumiaji wanaotafuta kifaa cha ultraportable. Kwa toleo lililopangwa mnamo Januari 2024, Swift Go 14 itapatikana kutoka $799.99. Inaendeshwa na vichakataji vya Intel Core Ultra 5 125H au Ultra 7 155H na inatoa kadi za michoro zilizounganishwa, ama Intel Arc Graphics au Intel Graphics. Chaguo za kuonyesha kwa Swift Go 14 ni pamoja na skrini ya inchi 14, 2880 x 1880 90Hz yenye DisplayHDR True Black 500 au skrini ya kugusa ya 1920 x 1200 yenye ubora wa chini wa 60 Hz. Kompyuta ya mkononi ina bandari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na bandari mbili za USB Type-C zenye Thunderbolt 4, bandari mbili za USB Type-A, HDMI 2.1, jack ya kipaza sauti, na kisoma kadi ya microSD. Pia inakuja na kamera ya wavuti ya 1440p.

Kompyuta mpakato zote mbili zinaonyesha kujitolea kwa Acer katika uvumbuzi, pamoja na ujumuishaji wa vipengele vipya vya AI katika programu zao. Huduma ya AcerSense sasa inajumuisha kichupo cha "AI Zone", inayotoa ufikiaji wa viboreshaji mbalimbali vya AI, kama vile PurifiedVoice, ambayo huondoa kelele ya chinichini, na Mwonekano Uliosafishwa, ambao huboresha mwonekano wa skrini kwa ukungu wa mandharinyuma na urekebishaji wa kutazama. Vipengele hivi hutumia Intel Core Ultra NPU kwa utendakazi ulioboreshwa.

Kwa kumalizia, matoleo mapya ya kompyuta ya mkononi ya Acer mnamo 2024 yanawapa watumiaji chaguo zenye nguvu na nyingi. Iwe ni ya kucheza michezo au kubebeka, Predator Triton Neo 16 na Swift Go 14 hutoa utendaji wa kipekee na vipengele vya hali ya juu ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya watumiaji.