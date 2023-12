Muendelezo Unaotarajiwa Sana Imepangwa Kutolewa Mnamo 2024

By

Kufungua njia kwa ajili ya michezo ya ulimwengu-wazi, kampuni maarufu ya Outcast inarejea na muendelezo wake uliosubiriwa kwa muda mrefu unaoitwa "Outcast: Mwanzo Mpya." Baada ya robo karne tangu kutolewa kwa mchezo wa kwanza, mashabiki wanaweza kutarajia kurudi kwa msisimko kwani awamu mpya inatarajiwa kuzinduliwa Machi 15, 2024.

Iliyoundwa na THQ Nordic, Outcast: Mwanzo Mpya inatoa uzoefu wa ulimwengu wazi, kuwarudisha wachezaji kwenye ulimwengu wa kigeni wa kuvutia wa Adelpha. Watayarishaji Michael Paeck na Andreas Schmiedecker walishiriki kuwa tukio hili lililojaa vitendo litaleta vipengele vya "RPG nyepesi", ikiwa ni pamoja na miti ya ujuzi na mazungumzo ya NPC yanayoshirikisha. Hii inaongeza safu mpya ya kina na changamano kwa uchezaji.

Kwa muda wa kucheza uliokadiriwa wa saa 30-35, Outcast: Mwanzo Mpya haifanyiki tu kama mwendelezo wa moja kwa moja lakini pia mahali pa kuingilia kwa wapya kwenye mfululizo. Iliyopewa jina la Outcast 2, uamuzi wa kubadilisha jina unaonyesha kujitolea kwa wasanidi programu ili kufanya mchezo ufikiwe na kufurahisha kwa wachezaji wote.

Ili kuhakikisha uhalisi na kuwapongeza mashabiki waaminifu, THQ Nordic imewaunganisha tena watayarishi asili ili kuchangia maendeleo ya mchezo. Hii bila shaka itasababisha kujumuishwa kwa mshangao uliofichwa na marejeleo kwa Mtu aliyetengwa asilia.

Kwa mwonekano, mchezo unaonekana kuwa wa kustaajabisha, unaoangazia mandhari nzuri lakini isiyotabirika ya Adelpha. Mchanganyiko wa vipengele vya asili na mitambo hujenga hali ya kustaajabisha na matukio kama vile Avatar maarufu: Frontiers of Pandora na Zelda Tears of the Kingdom.

Outcast: Mwanzo Mpya umewekwa kwenye consoles za kizazi kijacho na majukwaa ya Kompyuta, kutoa chaguzi mbalimbali kwa wachezaji kuanza safari hii ya ajabu. Wakati huo huo, mashabiki wanaongoja mwendelezo huo kwa hamu wanaweza kuchunguza michezo mingine ya kusisimua ili kuweka ari yao ya uchezaji kuwa juu.

Kwa ujumla, toleo linalokuja la Outcast: Mwanzo Mpya limezua matarajio makubwa kati ya mashabiki wa muda mrefu na wageni, na kuahidi uzoefu wa kukumbukwa na wa kina wa michezo ya kubahatisha katika ulimwengu wa kuvutia wa Adelpha.