Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara: Prix ya Las Vegas Grand ya 2023 F1 ni lini?

By

Tunapongojea kwa hamu F2023 Las Vegas Grand Prix inayokuja, ni muhimu kutia alama kwenye kalenda zako za Jumapili, Novemba 1. Mbio hizo zimepangwa kufanyika saa 19:1 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, tukiahidi tamasha lililojaa adrenaline kuzunguka mitaa mashuhuri ya '. Sin City'.

Ili kufaidika zaidi na Wikendi ya Grand Prix, wanaopenda Formula 1 wanaweza pia kusikiliza vipindi vingi vya mazoezi na raundi za kufuzu. Alhamisi na Ijumaa (saa za hapa nchini), kutakuwa na vipindi viwili vya mazoezi ya bila malipo, vikifuatwa na kipindi kingine cha mazoezi siku ya Ijumaa saa sita usiku kabla ya duru za mchujo. Hata hivyo, watazamaji katika ukanda wa Saa za Mashariki wanapaswa kuzingatia tofauti ya saa, kwani ratiba ya mbio za usiku huongeza safu nyingine ya utata.

Kwa wale wanaojiuliza ni chaneli gani ya TV itatangaza mbio za F1 nchini Marekani, ESPN, ESPN2, na ABC zitakuwa chaguo zako za kutembelea mwaka huu. Watakuwa wakionyesha mbio zote za Formula 1 moja kwa moja kwenye runinga. Zaidi ya hayo, unaweza pia kutiririsha mbio moja kwa moja au unapozihitaji kupitia jukwaa la dijitali la ESPN.

Ili kukusaidia kupanga wikendi yako na kuhakikisha unapata kila wakati wa kusisimua, hii hapa ni ratiba ya ESPN TV ya 2023 F1 Las Vegas GP:

Alhamisi, Novemba 16:

- Sherehe ya ufunguzi: 12:30am ET kwenye ESPN2

– Mazoezi 1:11:25pm ET kwenye ESPN2

Ijumaa, Novemba 17:

– Mazoezi ya 2: 2:55am ET kwenye ESPN

– F1 Onyesha: 4:15am ET kwenye ESPN3

- Fanya mazoezi 3: 11:25pm ET kwenye ESPNU

Jumamosi, Novemba 18:

– Kufuzu: 2:55am ET kwenye ESPN

– Daftari la Kufuzu la Ted: 5:00am ET kwenye ESPN3

Jumapili, Novemba 19:

- Mbio: 12:55am ET kwenye ESPN

- Bendera ya Checkered: 3:00am ET kwenye ESPN3

– Daftari la Ted: 4:00am ET kwenye ESPN3

Kwa hivyo, weka alama kwenye kalenda zako, weka vikumbusho vyako, na uwe tayari kwa wikendi ya kusisimua ya F1 huko Las Vegas. Usikose kushiriki mbio nyingi na ushindani mkali kati ya madereva bora zaidi duniani. Itakuwa tukio la hadithi ambalo litawaacha mashabiki kwenye makali ya viti vyao!

Picha na: Picha za Motorsport

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara: Nini kilifanyika katika Grand Prix ya mwisho iliyofanyika Las Vegas?

Grand Prix ya mwisho iliyofanyika Las Vegas ilikuwa 1982 Caesars Palace Grand Prix, ambayo ilitumika kama raundi ya mwisho ya msimu. Katika mbio hizo, Michele Alboreto alipata ushindi, akiendesha gari aina ya Tyrrell-Ford. Kufuatia nyuma katika nafasi ya pili na ya tatu walikuwa John Watson, anayewakilisha McLaren, na Eddie Cheever, akiendesha gari kwa Ligier.

Inafaa kufahamu kwamba Keke Rosberg, anayewania Williams, alimaliza katika nafasi ya tano wakati wa mbio hizo, lakini uchezaji wake katika msimu mzima ulimhakikishia taji la ubingwa. Alain Prost, ambaye alinyakua nafasi ya nguzo, kwa bahati mbaya alishuka hadi nafasi ya nne kwenye Renault yake baada ya kuongoza kundi hilo. Kwa upande mwingine, Mario Andretti, bingwa wa dunia wa 1978, alikuwa na mwanzo wa kutamausha wa mwisho wa Formula 1 huku adhabu yake ya nyuma ya Ferrari ikikatika, na hivyo kumaliza mbio zake mapema.

Mashindano ya Caesars Palace Grand Prix ya 1982 yalikuwa tukio la kukumbukwa, likionyesha ushindi na kukatishwa tamaa kwenye mzunguko wa Las Vegas wenye changamoto.