Zawadi Bora za Hanukkah za 2021: Upataji wa Kipekee kwa Wapendwa Wako

Ukiwa na Hanukkah karibu tu, shinikizo linaendelea ili kupata zawadi bora kwa wapendwa wako. Ingawa bidhaa za kitamaduni kama vile gelt na dreidels huthaminiwa kila wakati, ni vizuri pia kujumuisha zawadi ya busara inayoonyesha jinsi unavyozijua vizuri. Mwaka huu, tumeratibu orodha ya zawadi za kipekee na za kusisimua za Hanukkah ambazo hakika zitapendeza.

1. Seti ya Mng'aro wa Majira ya baridi ya Augustinus Bader: Seti hii ya toleo la kipekee ya zawadi ina fomula bunifu za utunzaji wa ngozi ambazo zitamwacha mpendwa wako na ngozi nyororo, iliyotiwa maji na inayong'aa.

2. Tangerine Pickleball Paddle: Ikiwa unajua shabiki wa kachumbari, watapatwa na kichaa kwa ajili ya kasia hii ya kifahari na maridadi ya kachumbari kutoka Tangerine. Ni zawadi ambayo watapenda kujionyesha kwenye mahakama.

3. Slip Mayfair Silk Skinny Scrunchie Ornament Set: Huwezi kamwe kuwa na scrunchies za kutosha! Seti hii ya scrunchies ya hariri ni zawadi ya maridadi na ya vitendo kwa mtu yeyote ambaye anapenda accessorize.

4. Russ & Daughters New York Brunch: Tibu wapendwa wako kwa usambazaji wa vyakula bora zaidi vya New York, ikiwa ni pamoja na Nova, cheese cream, bagels, babka na kahawa. Ni bora kwa zawadi au kushiriki na hadi watu 6.

5. West Elm Pure Ceramic Menorah: Menorah hii ya Ultra-chic kutoka West Elm itaimarisha taswira yoyote. Ni njia maridadi na maridadi ya kuangazia kila usiku wa Hanukkah.

6. Home Sick Latkes na Lights Candle: Jaza nyumba yako na manukato ya sherehe za msimu kwa mshumaa huu wenye mandhari ya Hanukkah kutoka Homesick. Inaangazia maelezo ya apple iliyooka, siagi, viazi na zaidi.

7. Stanley Quencher: Hii 40 oz. bilauri yenye maboksi ya utupu ni zaidi ya chupa ya maji. Kwa rangi zake za kupendeza na muundo wa kazi, ina uwezo wa kuwa nyongeza ya virusi.

8. Sonos Move: Spika Mahiri ya Sonos Move hutoa sauti nzuri na kamili na inafaa kwa wapenzi wa muziki. Ni rahisi kuunganisha kwenye kifaa chako kupitia WiFi au Bluetooth na huangazia hadi saa 11 za muda wa kucheza kwa malipo moja.

9. Grateful Dead Shapeshifting Box: Mchemraba huu wa chemsha bongo huongezeka maradufu kama kifaa cha kuchezea cha kupumzika na kipande cha mapambo ya kupendeza. Imeboreshwa kwa picha maarufu za Grateful Dead, na kuifanya kuwa zawadi ya kipekee kwa shabiki yeyote.

10. Apple AirTag: Apple AirTag ni kifaa cha kufuatilia ambacho kinaweza kukusaidia kupata vitu vyako kwa kutumia mtandao wa Apple wa “Find My”. Ni kamili kwa wasafiri au mtu yeyote anayeelekea kupoteza funguo au mifuko yao.

11. Urembo Adimu Bana Blush Kimiminika Kimiminika: Urembo Adimu wa Selena Gomez hutoa haya usoni yasiyo na uzito, ya kudumu kwa muda mrefu ambayo huchanganyika kwa uzuri kwa mwonekano laini na wenye afya.

12. Kipangaji cha Vito vya Plush Velvet: Weka vito vyako vimepangwa na kulindwa kwa kisanduku hiki cha kubebeka chenye laini ya velvet. Ni kamili kwa wasafiri ambao wanataka kuleta vifaa vyao popote wanapoenda.

13. Kichapishi Kidogo cha Rangi cha Kodak: Kichapishi hiki kidogo cha teknolojia ya juu hukuruhusu kuchapisha picha za hi-res polaroid kutoka kwa simu yako kwa sekunde. Ni kamili kwa kunasa na kuhifadhi kumbukumbu.

14. Drybar Oval Blow Dryer: Fikia upuliziaji wa ubora wa saluni na drybar ya umbo la mviringo yenye umbo la mviringo. Inatoa matokeo sawa na chapa za hali ya juu kwa sehemu ya bei.

15. Mfuko wa Mkanda wa Lululemon Kila mahali: Umeundwa kwa ajili ya watu binafsi popote ulipo, mfuko huu wa mkanda wa kuzuia maji kutoka kwa Lululemon una kamba nyingi ambazo zinaweza kuvaliwa kwenye mabega au nyonga. Ni kamili kwa kubeba vitu muhimu wakati wa mazoezi au shughuli za kila siku.

16. Kadi ya Zawadi ya Amazon: Wakati yote mengine hayatafaulu, kadi ya zawadi ya Amazon ni chaguo la kuaminika. Waruhusu wapendwa wako wachague kile wanachotaka kutoka kwa uteuzi mkubwa unaopatikana kwenye Amazon.

Maswali:

Swali: Ninaweza kupata wapi Seti ya Mng'ao wa Majira ya baridi ya Augustinus Bader?

J: Unaweza kupata Seti ya Mng'aro wa Majira ya baridi ya Augustinus Bader kwenye tovuti yao rasmi kwenye www.augustinusbader.com.

Swali: Je, ninaweza kubinafsisha zawadi ya Russ & Daughters New York Brunch?

J: Kwa bahati mbaya, zawadi ya Russ & Daughters New York Brunch haiwezi kubinafsishwa. Walakini, ni chaguo nzuri kwa mtu yeyote ambaye anapenda chakula cha mchana cha mtindo wa New York.

Swali: Je, ninahitaji kupakua programu ili kutumia Printa ya Rangi ya Kodak Mini?

J: Ndiyo, utahitaji kupakua programu ya Kodak ili kutumia Printa ya Rangi ya Kodak Mini. Programu hukuruhusu kupakia na kuchapisha picha zako haraka na kwa urahisi.

Swali: Je, Mfuko wa Ukanda wa Lululemon Kila mahali hauwezi kuzuia maji?

A: Mfuko wa Ukanda wa Lululemon Kila mahali umetengenezwa kwa kitambaa kisichozuia maji, ambayo inamaanisha hutoa kiwango fulani cha ulinzi dhidi ya unyevu. Hata hivyo, sio kuzuia maji kabisa.

Swali: Ninaweza kununua wapi kadi ya zawadi ya Amazon?

J: Kadi za zawadi za Amazon zinapatikana kwa ununuzi kwenye tovuti ya Amazon kwenye www.amazon.com. Unaweza kuchagua kutoka kwa madhehebu na miundo mbalimbali.

Zawadi hizi za kipekee za Hanukkah hakika zitawavutia wapendwa wako na kufanya msimu huu wa likizo kuwa maalum zaidi. Furaha ya Hanukkah!