Mazoezi Yanayotegemea Ushahidi na Mageuzi ya Programu ya Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, mpango wa elimu ya kidijitali wa Mtoto wa Vita kwa watoto walioathiriwa na migogoro, daima umeongozwa na ushahidi wa kisayansi. Hata hivyo, ili kuchukuliwa kuwa "msingi wa ushahidi," uingiliaji kati lazima ufikie vigezo fulani. Kupitia utafiti mkubwa nchini Uganda, Can't Wait to Learn sasa imetimiza vigezo hivi, na hivyo kuashiria mageuzi ya kusisimua ya programu.

Mazoezi yanayotegemea ushahidi ni dhana kwamba mazoea ya kazini, kama vile uuguzi, elimu, au usaidizi wa kisaikolojia kwa watoto, yanapaswa kutegemea ushahidi wa kisayansi. Inahusisha kutumia michakato kali ya utafiti ili kuthibitisha athari za uingiliaji kati, badala ya kutegemea mila, angavu, au uzoefu wa kibinafsi. Mashirika ya misaada lazima yawe tayari kuwajibika ili kuhakikisha hayasababishi madhara zaidi kuliko mema.

Mbinu inayotegemea ushahidi huanza na uingiliaji kati unaofanyiwa utafiti wa kisayansi, kama vile tathmini ya uwezekano au majaribio yanayodhibitiwa. Matokeo kutoka kwa tafiti hizi hutumika kurekebisha na kuboresha mbinu kama hayana mashiko au hayatoshi. Ikiwa matokeo ni chanya, uingiliaji kati unaendelea hadi awamu inayofuata ya tathmini.

Can't Wait to Learn ilipitia jaribio lililodhibitiwa nasibu nchini Uganda katika muda wa miezi 18 iliyopita. Utafiti huo ulihusisha watoto 1507 kutoka shule 30 za Wilaya ya Isingiro. Nusu ya shule zilibadilisha masomo ya kawaida ya Kiingereza na hesabu na kutumia Can't Wait to Learn ili kulinganisha moja kwa moja ufanisi wake. Matokeo ya utafiti huo, yatakayochapishwa hivi karibuni katika jarida la kisayansi, yanaonyesha kuwa Can't Wait to Learn sio tu kwamba hufanya vyema zaidi kuliko elimu ya kawaida bali pia hushinda programu nyingi za EdTech zinazotumiwa katika mipangilio sawa.

Jaribio hili nchini Uganda linaimarisha Can't Wait to Learn kama programu yenye ushahidi kamili. Ni sehemu ya mkusanyiko wa tafiti 10 za utafiti zilizofanywa na War Child katika nchi kama Chad, Jordan, Lebanon, na Sudan tangu kuanzishwa kwa mpango huo. Nchini Sudan, utafiti uligundua kuwa watoto waliboreka karibu mara mbili zaidi katika hesabu na karibu mara tatu zaidi katika kusoma ikilinganishwa na mpango wa serikali wa kujifunza kwa watoto wasio shule.

Hatua hii muhimu nchini Uganda inaashiria mwanzo wa safari ya kuongeza kasi ya Can't Wait to Learn. Sambamba na mbinu ya ujanibishaji, utekelezaji wa programu umekabidhiwa kwa manispaa ya eneo hilo. Kwa kushiriki kile kinachofanya kazi na kisichofanya kazi kupitia utafiti, Can't Wait to Learn inalenga kukuza maendeleo yenye maana kuelekea kutoa elimu bila malipo, yenye usawa na bora kwa watoto wote walioathiriwa na migogoro.

Can't Wait to Learn ilianzishwa awali nchini Sudan mwaka wa 2012 na imejaribiwa na kutekelezwa katika nchi mbalimbali. Imefikia karibu watoto 100,000 hadi sasa, na matarajio ya ukuaji wa siku zijazo.

Vyanzo:

– Can’t Wait to Learn – Mpango wa elimu ya kidijitali wa Mtoto wa Vita kwa watoto walioathiriwa na migogoro

– Mark Jordans, Profesa wa Afya ya Mtoto na Vijana Duniani ya Afya ya Akili na Mtoto wa Vita, Mkurugenzi wa Utafiti na Maendeleo

- Jasmine Turner, kiongozi wa utafiti wa Can't Wait to Learn