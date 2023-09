Unity Inatangaza Gharama Mpya za Usakinishaji wa Mchezo Kwa Kutumia Injini ya Unity

By

Unity, jukwaa linaloongoza la ukuzaji wa mchezo, limetangaza hivi majuzi kuwa litatekeleza malipo mapya kwa kila mchezo unaosakinishwa kwa kutumia Unity Engine. Ada hii, inayojulikana kama Ada ya Utekelezaji wa Umoja, itatumika kwa michezo ambayo imepita kiwango fulani cha mapato na hesabu ya usakinishaji wa maisha yote ndani ya mwaka uliopita.

Viwango na ada mahususi hutofautiana kulingana na aina ya usajili wa Unity ambao msanidi anashikilia. Kwa watumiaji wa Unity Personal na Unity Plus, kiwango cha mapato kimewekwa kuwa $200,000 kwa mwaka, na hesabu ya usakinishaji wa maisha yote ni 200,000. Kwa upande mwingine, akaunti za Unity Pro na Unity Enterprise zina kiwango cha juu cha mapato cha $1 milioni kwa mwaka na usakinishaji wa maisha milioni 1.

Ada za kuzidi viwango hivi pia ni tofauti kwa kila aina ya usajili. Wasanidi programu wa Unity Personal watatozwa $0.20 kwa kila usakinishaji unaozidi kiwango cha juu, huku akaunti za Unity Enterprise zitalipa $0.01 pekee kwa kila usakinishaji unaozidi milioni 2. Wasanidi programu katika masoko yanayoibukia hupokea ada zilizopunguzwa, huku akaunti za Unity Personal zinalipa $0.02 kwa kila usakinishaji na akaunti za Enterprise zinalipa $0.005 kwa kila usakinishaji.

Hasa, ada hizi pia zitatumika kwa michezo iliyopo inayojengwa kwa kutumia Unity ikiwa inakidhi viwango vya kuhesabu mapato na kusakinishwa. Ni muhimu kutaja kwamba Ada ya Utekelezaji wa Unity haitumiki kwa programu zisizo za michezo ya kubahatisha.

Unity huhalalisha utekelezaji wa ada hii kwa kuangazia kwamba kila wakati mchezo unapopakuliwa, Unity Runtime husakinishwa pia. Kampuni inaamini kuwa ada inayotokana na usakinishaji huhifadhi faida za kifedha kutokana na ushirikiano wa wachezaji kwa watayarishi, tofauti na muundo wa kugawana mapato.

Mbali na mabadiliko haya, Unity imetangaza kustaafu kwa kiwango cha usajili cha Unity Plus. Watumiaji waliopo wa Plus watapewa fursa ya kupata toleo jipya la Unity Pro kwa mwaka mmoja kwa bei ya Plus.

Unity Engine, inayojulikana kwa uwezo wake mwingi na wenye nguvu wa kuendeleza mchezo, inajivunia mabilioni ya vipakuliwa vya kila mwezi. Muundo huu mpya wa ada unalenga kusaidia ukuaji na maendeleo endelevu ya watayarishi wa michezo huku wakidumisha uadilifu wa mfumo ikolojia wa Unity.

Vyanzo:

- Unity Inatangaza Ada ya Muda wa Kutumika kwa Usakinishaji wa Mchezo

- Ada ya Utekelezaji wa Umoja na Mabadiliko ya Usajili