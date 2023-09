Mwaka wa Tech Unaanza na Tukio la Apple na Mkutano wa Dreamforce

Wiki ya pili ya Septemba ni mwanzo wa mwaka mpya wa teknolojia, na matukio makubwa kama vile tukio la Apple la iPhone na mkutano wa Salesforce's Dreamforce ukiweka sauti kwa sekta hiyo. Matukio haya pia yanaashiria kuanza kwa msimu wa mkutano wa teknolojia, na maonyesho yamepangwa kwa Meta Platforms, Microsoft, na Oracle.

Tukio moja linalotarajiwa sana ni toleo la awali la umma la Arm Holdings, linalotarajiwa kuthamini mtengenezaji wa chip kutoka dola bilioni 50 hadi $ 54.5 bilioni. IPO hii, pamoja na toleo lililopangwa la umma la uanzishaji wa uwasilishaji wa Instacart, inaweza kufufua soko la IPO la teknolojia ambalo halijaisha. Viwango viko juu mwaka huu, kwani vita vya kisheria, hali ya uchumi mkuu, vita vya kibiashara na China, na changamoto za udhibiti zimezua wasiwasi.

Matukio ya wiki huangazia fursa na masuala katika tasnia ya teknolojia. IPO ya Arm inaonyesha nguvu ya teknolojia na AI, huku kesi ya Google-DoJ ikiibua wasiwasi kuhusu nishati inayotumiwa na makampuni machache. Idara ya Haki inasema kuwa Google ilitumia makubaliano kinyume cha sheria na watengenezaji simu na vivinjari vya mtandao ili kuhodhi soko la injini tafuti.

Wakati huo huo, jopo la Seneti linakutana ili kujadili utumiaji wa AI unaowajibika, na sheria ya pande mbili inaundwa ili kudhibiti AI. Hata makampuni makubwa ya kiteknolojia kama Apple na Salesforce hayako salama kutokana na changamoto, huku Apple ikikabiliwa na masuala ya mapato na mauzo na Salesforce inazingatia kuhamisha Dreamforce kutokana na wasiwasi kuhusu matumizi ya dawa za kulevya na ukosefu wa makazi huko San Francisco.

Wasiwasi kuu unaokuja juu ya mazingira ya teknolojia ni AI. Hali ya mazungumzo ya faragha na uwezekano wa kunaswa kwa udhibiti na wahusika wakuu katika tasnia huzua maswali kuhusu usawa wa kanuni. Hata hivyo, kuhusika kwa Idara ya Haki kunaongeza uzito wa suala hilo.

Kwa ujumla, wiki hii ya teknolojia iliyojaa jam inaweka jukwaa kwa tasnia ya teknolojia katika mwaka ujao, ikiwa na mchanganyiko wa fursa, changamoto, na masuala ya udhibiti.

