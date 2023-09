Washirika wa MTV na Snapchat ili Kuunganisha Hali ya Uhalisia Pepe kwa Upigaji Kura wa Tuzo za Muziki wa Video

By

MTV imeungana na Snapchat ili kuruhusu watumiaji kupigia kura kitengo katika Tuzo zijazo za Video za Muziki (VMAs) kwa kutumia lenzi za AR za Snapchat. Kwa kutumia Snap's Camera Kit, MTV inalenga kujumuisha uhalisia ulioboreshwa (AR) katika onyesho la tuzo.

Pindi wahitimu watatu wa kitengo cha Msanii Bora Zaidi watakapobainishwa, watumiaji wa Snapchat watapata fursa ya kupiga kura zao kwa kutumia Lenzi maalum iliyoundwa na Saucealitos. Kwa kuashiria chaguo lao kwa kidole kimoja, viwili au vitatu, watumiaji wanaweza kuchagua msanii wanayetaka kumpigia kura. Ingawa bado haijulikani ni kiasi gani upigaji kura wa Snapchat utakuwa na matokeo kwenye hesabu ya mwisho, kila kura inahesabiwa.

Wakati wa utiririshaji wa moja kwa moja wa VMA, MTV inapanga kuonyesha Mtu wa AR Moonperson, aliye na picha za selfie zinazowasilishwa na mashabiki, katika tukio lote. Kama mguso wa kusikitisha, MTV iliomba watu kuwasilisha picha zao za kujipiga mapema kwa kutumia fomu ya kitamaduni.

Ili kushirikisha watazamaji zaidi, watu binafsi wanaweza kutumia athari ya AR Moonperson, wakiyaonyesha kwenye nyumba zao wenyewe. Kwa kuchagua selfie kutoka kwa safu ya kamera zao, wanaweza kushuhudia Mtu wa Mwezi anayeelea huku uso wake ukionekana kwenye kioo.

Watumiaji wa Snapchat wanaweza kufikia matumizi haya ya Uhalisia Ulioboreshwa kuanzia 11 AM ET tarehe 12 Septemba, saa kadhaa kabla ya VMA kuanza saa 8 PM ET.

Ingawa VMA za awali za MTV zilirekodi mwingiliano milioni 40.1 katika majukwaa maarufu ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, Snapchat haikuwepo kwenye orodha. Hata hivyo, MTV ilikubali kwamba Snapchat inafaa kwa hadhira inayolengwa ya vijana wenye umri wa miaka 13 hadi 24.

Ushirikiano huu na MTV unaashiria kuingia rasmi kwa Snapchat kwenye nafasi ya onyesho la tuzo kwa kutumia Kamera yake ya Kit. Hapo awali, Snap ilishirikiana na tamasha mbalimbali za muziki, wasanii waliotembelea, na mashindano ya michezo ili kutambulisha matumizi ya Uhalisia Pepe kwa mashabiki. Timu ya kandanda ya LA Rams, kwa mfano, ilitumia teknolojia ya Snapchat uwanjani kuonyesha mashabiki kwenye skrini kubwa.

Msisitizo wa Snap juu ya suluhu za kamera zenye chapa na za Uhalisia Ulioboreshwa umezidi kudhihirika. Pamoja na kushirikiana na sherehe za muziki, kampuni imezindua Huduma za AR Enterprise (ARES) zinazotoa zana kama vile AR Try-On na utazamaji wa bidhaa wa 3D. Snap pia ilianzisha Vioo vya Uhalisia Ulioboreshwa, kuwezesha chapa kujumuisha teknolojia yake katika nafasi halisi.

Vyanzo:

- MTV

- Snap