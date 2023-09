Panasonic Inatangaza Lumix G9 II iliyo na Uzingatiaji Ulioboreshwa wa Autofocus na Vipengele vya Kina

By

Leo, Panasonic imezindua Lumix G9 II inayotarajiwa sana, mrithi wa kamera yake kuu ya G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II imeundwa kwa ajili ya waundaji mseto ambao hutanguliza upigaji picha na video za video. Kipengele kikuu cha kamera hii ni mfumo wake ulioboreshwa wa autofocus, ambao ulianzishwa kwanza katika Panasonic Lumix S5 II.

Mfumo mpya wa kuzingatia otomatiki unatoa umakini wa haraka na sahihi zaidi ukiwa na mfumo wa ugunduzi wa awamu wa 779 ulioongezeka. Pia inajumuisha utambuaji wa somo wa hali ya juu na kanuni za ufuatiliaji, zinazoruhusu ufuatiliaji bora wa wanadamu, wanyama (pamoja na macho), magari na pikipiki. Ingawa aina mbalimbali za mada zinazotambulika haziwezi kuwa pana kama vile bidhaa nyinginezo, zinashughulikia maeneo muhimu ambayo wapigapicha wengi huzingatia.

Ndani ya G9 II, kuna Sensor mpya iliyoundwa ya 25.2MP Live MOS MFT iliyooanishwa na injini mpya kabisa ya kuchakata. Kamera hutumia hali ya kuhama kwa pikseli yenye msongo wa juu, kuwezesha upigaji risasi wa mkono kutoa picha za 100MP. Ukadiriaji wa ISO ni kati ya 100 hadi 25,600.

Kasi ya kupasuka ya G9 II ni 60fps ya kuvutia na autofocus inayoendelea, ambayo inaweza kuongezeka hadi 75fps bila autofocus kwa kutumia shutter ya elektroniki. Kwa shutter ya mitambo, kamera inatoa kasi ya kupasuka polepole zaidi ya 14fps (AF-S) au 10fps (AF-C). Zaidi ya hayo, kuna hali ya awali ya kupasuka ambayo inaweza kuwekwa ili kunasa kitendo kwa sekunde 1.5, 1, au 0.5 kabla ya kubonyeza shutter kikamilifu, kuhakikisha hakuna matukio muhimu yanayokosekana.

Lumix G9 II inaoana na anuwai ya lensi za Micro Four Third kutoka Panasonic, Olympus, Leica, na chapa zingine, ikiwapa wapiga picha safu kubwa ya upigaji risasi kwa hali yoyote ya upigaji risasi. Panasonic pia imeboresha mfumo wake wa uimarishaji wa picha kwa hadi vituo 8 vya uimarishaji wa ndani ya mwili (BIS) na Active IS ya hali ya juu kwa uimarishaji wa ziada wakati wa harakati.

Kwa upande wa uwezo wa video, G9 II inatoa 5.7K 60p, 4K 120p, au FullHD 240p max video max. Inaweza kurekodi kwa kutumia kitambuzi kamili katika 4:2:0 10-bit, ikitoa hadi vituo 13 vya masafa inayobadilika wakati wa kupiga picha kwenye V-Log. Kamera inasaidia kurekodi katika Apple ProRes na inaruhusu watumiaji kuunda na kusakinisha LUT zao za wakati halisi au kuchagua kutoka kwa LUT 19 zilizotengenezwa mapema.

Muundo wa mwili wa G9 II umeboreshwa ikilinganishwa na mtangulizi wake, ikijumuisha kilele cha juu kinachofanana na Lumix S5 II. Skrini ya juu imebadilishwa na upigaji simu tofauti wa kukokotoa, na mpangilio wa jumla unabaki kujulikana kwa wapiga risasi wa Panasonic waliopo. Kamera ina skrini ya kueleza ya inchi 3 yenye nukta 1,080 na kitazamaji cha kielektroniki cha nukta 3,680.

Lumix G9 II itapatikana mwishoni mwa Novemba kwa bei ya kuanzia ya $1,899 / £1,699 kwa mwili pekee. Nchini Uingereza, itauzwa katika seti mbili: moja ikiwa na lenzi ya Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS kwa £1,899, na nyingine ikiwa na Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lenzi kwa £2,249.

Kwa ujumla, Panasonic Lumix G9 II ni kamera ya kuvutia iliyo na umakini wa hali ya juu, uimarishaji wa picha, na vipengele vya video. Inatoa hali mbalimbali za upigaji picha kwa watayarishi mseto ambao wanadai picha na video za ubora wa juu.

