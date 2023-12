Roketi Mpya Yazinduliwa Kutarajia Mwaka 2024

By

Sekta ya anga inatazamiwa kushuhudia safari kadhaa za uzinduzi wa roketi mpya mnamo 2024, kushughulikia uhaba wa magari ya kurusha unaosababishwa na kuongezeka kwa idadi ya satelaiti. Uzinduzi huu ujao unaangazia matamanio ya mashirika na makampuni mbalimbali ya anga kuendeleza uchunguzi wa anga na teknolojia. Hapa kuna baadhi ya misheni muhimu ya kutarajia:

1. Ariane 6: Baada ya miaka mingi ya kuchelewa kutokana na janga hili na changamoto nyinginezo, roketi ya Ariane 6, iliyotengenezwa na Ulaya kama jibu la SpaceX's Falcon 9, hatimaye iko tayari kwa safari yake ya kwanza. Kwa mbinu mpya za uzalishaji, Ariane 6 inalenga kuwa na gharama nafuu zaidi kuliko mtangulizi wake, yenye uwezo wa kubeba mizigo kwenye obiti ya geostationary na obiti ya chini ya Dunia.

2. Vega C: Roketi ya Vega C, iliyotengenezwa na kampuni ya anga ya juu ya Italia Avio, inatarajiwa kurushwa tena katika robo ya nne ya 2024. Hii inakuja baada ya kupigwa marufuku kuruka tangu Desemba 2022 kutokana na kushindwa kwa safari ya kibiashara. Shirika la Anga la Ulaya (ESA) linapanga kutumia Vega C kuzindua satelaiti za Ulaya za kisayansi na GPS.

3. Vulcan Centaur: United Launch Alliance (ULA) itaanzisha roketi ya Vulcan Centaur kama mbadala wa magari yake ya awali ya uzinduzi. Kwa uwezo wa kubeba mizigo mikubwa hadi kwenye mzunguko wa chini wa Dunia, Vulcan Centaur inalenga kutoa suluhisho la gharama nafuu zaidi. Uzinduzi wa kwanza umepangwa kufanyika mwanzoni mwa Januari, na misheni zinazofuata zikijumuisha ndege ya kibinafsi ya kutua mwezini na chombo cha anga za juu cha “Dream Chaser” cha Sierra Space.

4. Starship: SpaceX itaendelea kujaribu roketi yake kubwa ya Starship mnamo 2024, licha ya vikwazo vya awali. Starship ndiyo roketi kubwa na yenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa, huku maendeleo yake yakifuatiliwa kwa karibu na NASA kwani imepewa kandarasi ya misheni ya kutua mwezini. Mkurugenzi Mtendaji wa SpaceX, Elon Musk, anatarajia safari za ndege zenye mafanikio zaidi katika siku za usoni.

5. New Glenn: Roketi ya New Glenn ya Blue Origin inatarajiwa kuanza kutumika mwaka wa 2024, ikilenga kubeba mizigo ya tani 45 hadi kwenye mzunguko wa chini wa Earth. Ingawa haina nguvu kama Falcon Heavy ya SpaceX, New Glenn itachukua jukumu muhimu katika misheni ya NASA ya Artemis 5 ya mwezi na pia itazindua uchunguzi wa NASA EscaPADE kwa utafiti wa sumaku ya Mirihi.

Uzinduzi huu ujao unaashiria hatua muhimu katika uchunguzi wa anga na kuonyesha juhudi endelevu za kuvumbua na kuendeleza uwezo wa roketi. Kadiri nchi na makampuni zaidi yanavyowekeza katika teknolojia ya anga ya juu, uwezekano wa misheni na uvumbuzi wa siku zijazo huongezeka.