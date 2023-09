Uwezo wa Kubadilisha 2: Kusimamia Matarajio

By

Maonyesho ya hivi majuzi ya Switch 2 ijayo katika Gamescom yamezua uvumi kuhusu maunzi na uwezo wake. Ingawa kiweko kipya kinatarajiwa kutoa uboreshaji mkubwa zaidi ya mtangulizi wake, ni muhimu kukabiliana na uvumi huo kwa tahadhari na kudhibiti matarajio yetu.

Kubadili usanifu wa kisasa zaidi wa Nvidia hufungua uwezekano wa kusisimua kwa vifaa vipya. Ripoti za The Matrix Awakens zinazoendeshwa kwenye maunzi maalum yenye DLSS na ufuatiliaji wa miale zimeongeza msisimko. Walakini, ni muhimu kukumbuka kuwa hii haimaanishi kiotomatiki kuwa kiweko cha mkono kitakuwa na utendaji sawa na Msururu wa Xbox S.

Katika ulimwengu wa vifaa vya kiweko, haswa linapokuja suala la Nintendo, matarajio lazima yatimizwe. Uvujaji na uvumi hutoa habari ndogo na mara nyingi husababisha hitimisho lisilo sahihi. Neno "Eneo la Habari Chini" au LIZ, lililotungwa na mtangazaji wa UFO Mick West, linamaanisha ukosefu wa ukweli mgumu ambao husababisha tafsiri na mawazo ya matamanio.

Inafaa kuzingatia hali wakati Swichi ya asili ilipotangazwa. Uvujaji na uvumi kuhusu michezo kama vile Doom 2016 na The Witcher 3 kuja kwenye console zilionekana kuwa za ajabu wakati huo. Hata hivyo, michezo hii ilipotolewa kwenye Swichi, ilionekana wazi kuwa maunzi yalikuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya ilivyodhaniwa hapo awali. Maoni kama haya yanaweza kutokea kwa onyesho la uvumi la The Matrix Awakens on Swichi 2.

Ingawa kuna uwezekano kwamba ripoti hiyo ni ya kweli, kwa kuzingatia utaalamu wa Epic Games, uwezo halisi wa dashibodi bado utaonekana. Kichakataji cha simu na jinsi Epic Games imeboresha kazi yake kwa ajili yake hatimaye itabainisha utendakazi. Ulinganisho wa kufariji na onyesho za Kompyuta za The Matrix Awakens unapaswa kushughulikiwa kwa tahadhari, kwa kuzingatia jinsi michezo kama vile Doom 2016 na The Witcher 3 ilivyofanyika kwenye Swichi asili kwa kulinganisha na wenzao wa PS4.

Ushirikiano na Nvidia huleta faida kwa Switch 2, kama vile teknolojia kama DLSS na ufuatiliaji bora wa miale. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba console bado itakuwa na nguvu-kidogo ikilinganishwa na consoles za jadi. Ingawa inaweza kuwa bora kuliko mifumo inayotegemea AMD, hakuna uwezekano wa kuendana na utendakazi wa Xbox Series S kutokana na mapungufu ya maunzi ya simu.

Kwa kumalizia, uwezo wa Kubadilisha 2 ni wa kufurahisha, lakini ni muhimu kudhibiti matarajio. Maonyesho na maendeleo yanayovumiliwa katika teknolojia yanaonyesha uwezekano wa kuahidi, lakini hadi tuwe na maelezo madhubuti na matumizi ya moja kwa moja, ni muhimu kutozidisha uwezo wa kiweko.

Vyanzo:

-Mchezaji wa Euro

- Historia ya Michezo ya Video