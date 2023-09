Assassin's Creed Mirage: Kurudi kwa Mizizi ya Msururu wa Imani ya Assassin

By

Assassin's Creed Mirage inaashiria hatua muhimu kwa Ubisoft Bordeaux, kwa kuwa ni mara ya kwanza studio imeongoza maendeleo ya toleo kamili la mchezo. Ikijulikana kwa kazi yao ya Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux ilichaguliwa kutengeneza Mirage leaner na yenye umakini zaidi, ambayo awali ilikusudiwa kuwa DLC ya Valhalla kabla ya kuwa mchezo wa kipekee. Kwa kuwa Mirage iko katika jiji la kihistoria la Baghdad, inalenga kurejea kwenye mizizi ya mfululizo wa Imani ya Assassin na kutoa heshima kwa mchezo wa awali.

Mojawapo ya vipengele muhimu vya Mirage ni msisitizo wake juu ya siri na skauti, kurudisha mchezo wa kawaida wa Imani ya Assassin. Mchanganyiko wa kijamii umepata faida, kuruhusu wachezaji kujumuika na umati na kuvinjari mitaa yenye shughuli nyingi ya Jiji la Round la Baghdad. Parkour pia ni kipengele maarufu, kwani wachezaji wanaweza kuvuka jiji kwa kutumia paa na kufanya harakati za sarakasi ili kuepuka mapigano. Zaidi ya hayo, usafiri wa haraka hadi mitazamo iliyosawazishwa unapatikana kwa wale wanaopendelea njia ya haraka ya usafiri.

The Round City yenyewe ni mpangilio wa kuvutia, unaojumuisha mifereji, kijani kibichi, na wilaya tofauti zenye usanifu unaokumbusha mchezo wa kwanza wa Assassin's Creed. Kila wilaya inatoa tajriba ya kipekee, kama vile Karkh, mji wa soko wenye shughuli nyingi, na Abbasiyah, nyumbani kwa The House of Wisdom ambapo wasomi husoma hisabati na falsafa. Uangalifu kwa undani katika muundo wa jiji huongeza uzoefu wa ajabu wa Mirage.

Mbali na jiji hilo, Mirage pia hutambulisha maeneo yanayojulikana kama The Wilderness, yakitoa mazingira wazi zaidi na mapana sawa na michezo ya kisasa ya Assassin's Creed. Maeneo haya yanatoa badiliko la kuburudisha la kasi na si lazima kuchunguza kwa tajriba kuu inayoendeshwa na masimulizi ya Mirage. Ikiwa wachezaji wanapendelea mipangilio ya mijini au nyika iliyo wazi, Mirage inatoa bora zaidi ya ulimwengu wote.

Ingawa Mirage anaangazia zaidi uzoefu wa Basim Ibn Ishaq huko Baghdad, pia kuna nyakati zilizowekwa katika hadithi ya kisasa. Hata hivyo, nyakati hizi ni chache, na msisitizo mkuu juu ya safari ya Basim. Eneo jingine mashuhuri katika mchezo ni ngome ya Alamut, ambayo hutumika kama uwanja wa mazoezi kwa Waliofichwa na inaangazia hadithi za awali za Imani ya Assassin.

Mirage anatanguliza mbinu mpya za uchezaji kama vile mfumo wa sifa mbaya, ambapo NPC zitaguswa na vitendo vya mchezaji. Kushindwa kwa majukumu kama vile uporaji kunaweza kusababisha NPC kuwatahadharisha walinzi na kuongeza kiwango cha sifa mbaya cha mchezaji. Ili kuepuka kutambuliwa, wachezaji wanaweza kutumia mbinu kama vile kuwahonga wanamuziki ili kuleta visumbufu au kushiriki katika mapigano kama suluhu la mwisho.

Assassin's Creed Mirage inatoa kitu kwa mashabiki wa muda mrefu na wageni kwenye franchise. Mashabiki watathamini mayai ya Pasaka na marejeleo ya hadithi pana ya Imani ya Assassin, huku wapya wanaweza kuingia kwenye mfululizo huku Mirage ikiwa uzoefu wao wa kwanza. Kwa kuzingatia siri, parkour, na kurudi kwenye mizizi ya mfululizo, Mirage inatazamiwa kutoa tukio la kusisimua na kuzama la Imani ya Assassin.

Vyanzo:

- [Kichwa cha Kifungu cha Chanzo] - Jina la Chanzo

- [Kichwa cha Kifungu cha Chanzo] - Jina la Chanzo