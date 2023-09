Tovuti ya Duka la Apple Haiko Mtandaoni Kabla ya Kuzinduliwa kwa iPhone 15

Tovuti ya Apple Store ilizimwa kwa muda kwa muda Jumanne asubuhi, saa chache kabla ya uzinduzi uliotarajiwa sana wa iPhone 15. Ukurasa wa kutua ulionyesha ujumbe uliosema kwamba tovuti hiyo ilikuwa ikiendelea kusasishwa na kuwataka wageni kuangalia tena hivi karibuni. Nembo ya Apple iliyohuishwa ya bluu na kijivu, pia inayohusishwa na tukio la uzinduzi wa iPhone 15, ilionyeshwa pamoja na kiunga cha kufanya kazi cha mtiririko wa moja kwa moja.

Mkurugenzi Mtendaji wa Apple Tim Cook anatazamia kuzindua toleo jipya zaidi la bidhaa kuu ya kampuni hiyo saa 1 jioni ET kutoka Steve Jobs Theatre ya Apple Park. Bado haijulikani ikiwa ajali ya tovuti ilitokana na kupendezwa sana na iPhone 15 au ikiwa Apple inafanya mabadiliko kwenye soko lake la mtandaoni.

IPhone 15 inatarajiwa kutolewa mnamo Septemba 22, na aina tatu zinapatikana kwa bei tofauti. Toleo la kawaida litaanza kwa $799, wakati chaguo la Pro Max litauzwa kwa $1,099. Mabadiliko moja mashuhuri katika iPhone 15 ni kupitishwa kwa bandari ya kawaida ya kuchaji ya USB-C, kama ilivyoagizwa na Umoja wa Ulaya. Hatua hii inaashiria kuondoka kutoka kwa kituo cha malipo cha Umeme cha Apple.

Uvumi unaozunguka iPhone 15 ni pamoja na kuanzishwa kwa "Kitufe cha Kitendo," ambacho kitawapa watumiaji ufikiaji wa haraka wa vitendaji na mipangilio anuwai bila kufungua kifaa au kupitia programu. Ingawa maelezo ni haba, wataalam wanaamini kitufe hiki kinaweza kutofautisha iPhone 15 Pro kutoka kwa mifano ya hapo awali.

Apple kawaida huleta bidhaa mpya katika msimu wa joto, na iPhone 14 ilitolewa mnamo Septemba mwaka jana. Hisa za kampuni hiyo, ambazo hivi majuzi zilifikia rekodi ya mtaji wa soko wa $3 trilioni, zilipata kushuka kidogo wakati wa biashara ya asubuhi ya Jumanne.

