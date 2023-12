Kusaidia Wanaastronomia Watofauti wa Kiutamaduni: Mahojiano na Ashley Walker

By

Katika mahojiano ya hivi majuzi, Ashley Walker, Rais wa Black in Astro (BiA) na mwanafunzi wa PhD katika Chuo Kikuu cha Howard, walijadili dhamira na malengo ya shirika, pamoja na ushirikiano wao na League of Underrepresented Minoritized Astronomers (LUMA) kwa ajili ya. eneo la mkutano wa Kijiji cha Rainbow.

Black in Astro, iliyoanzishwa kwa sababu ya upendo na huruma kwa Watu Weusi, inalenga kuendelea kusaidia watu binafsi katika unajimu na nyanja zinazohusiana. Dhamira yao inaenea zaidi ya taaluma, kukumbatia wasanii, wahandisi wa anga, na mtu yeyote anayejitambulisha na utamaduni. Shirika linathamini ujumuishi na linajitahidi kuwawezesha watu Weusi duniani kote.

Kuhudhuria mikutano ya Jumuiya ya Wanaastronomia ya Marekani (AAS) ni sehemu muhimu ya mkakati wa Black Astro kufikia malengo yao. AAS imekuwa mfuasi mkubwa wa misheni yao, haswa katika kukuza utofauti na ushirikishwaji. Mkutano wa mwaka huu una msisimko maalum, kwani unafanyika katika jiji la Weusi kwa mara ya kwanza katika miongo miwili. Usaidizi wa AAS kwa mashirika kama CSMA na juhudi zao za kuunganisha watu wa rangi zimekuwa muhimu katika kukuza mazingira ya kukaribisha na kujumuisha.

Ushirikiano kati ya Black in Astro na LUMA for the Rainbow Village umekuwa ushirikiano wa furaha. Kijiji cha Rainbow kinaahidi ushauri, jumuiya, na furaha kwa watu Weusi na Wakahawia na washirika wao. Ingawa maelezo mahususi bado yanakamilishwa, matarajio ni makubwa kwa mkusanyiko ujao.

Ashley Walker aliwahimiza watu kuendelea kuwasiliana na Black in Astro kwa kumfuata kwenye mitandao ya kijamii (@that_astro_chic). Zaidi ya hayo, atakuwa akizungumza katika mkutano ujao wa AGU, akijadili kazi yake na wanaastronomia Weusi. Black in Astro pia anaandaa chakula cha jioni katika Chuo Kikuu cha Michigan, kilichoandaliwa na Makamu wa Rais Caprice Phillips. Zaidi ya hayo, Ashley atakuwa akiendesha kikao cha Vyuo Vikuu na Vyuo Vikuu vya Kihistoria (HBCUs) katika unajimu katika mkutano wa AAS.

Kwa kumalizia, Black in Astro inapiga hatua kubwa katika kukuza utofauti na ushirikishwaji katika unajimu. Kupitia ushirikiano wao, matukio, na uwepo katika makongamano, wanaunda nafasi zinazosherehekea na kusaidia wanaastronomia wa kitamaduni na washirika wao.