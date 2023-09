Ukosefu wa Wanasayansi Weusi wa Uingereza: Kushughulikia Ubaguzi wa Kitaasisi katika Sayansi

Rasmi, hakuna maprofesa weusi wa kemia au fizikia nchini Uingereza, na kusababisha wanasayansi wengi kubishana kuwa sayansi ya Uingereza ni ya kibaguzi wa kitaasisi. Royal Society, chuo kongwe zaidi cha kisayansi duniani, kinalenga kubadilisha hili kwa mpango mpya wa ufadhili ulioundwa kusaidia wanafunzi weusi wa PhD katika kutafuta taaluma katika utafiti wa kitaaluma na hatimaye kuwa maprofesa. Mpango huo utatoa hadi £690,000 kwa ufadhili kwa wenzake watano kila mwaka.

Dk Mark Richards, mtafiti wa fizikia na mhadhiri katika Chuo cha Imperial London, na Profesa Robert Mokaya, mtaalamu wa kemia ya nyenzo katika Chuo Kikuu cha Nottingham, walitoa mwanga kuhusu suala hili. Ingawa Mokaya amekuwa profesa wa kemia tangu 2008, hayupo rasmi kulingana na takwimu zilizokusanywa na Wakala wa Takwimu za Elimu ya Juu (HESA). HESA huzungusha nambari hadi tano zilizo karibu zaidi, kwa hivyo Mokaya hupunguzwa hadi sifuri. Ingawa anakiri huenda kuna maprofesa wengine wa kemia weusi nchini Uingereza, bado hajapata nafasi ya kukutana nao. Wote Mokaya na Richards wanathibitisha kuwa hakuna maprofesa weusi wa fizikia pia.

Katika uwanja wa kemia, kuna jumla ya maprofesa 520, wakati kuna 825 katika fizikia. Hali ni nzuri kidogo katika sayansi ya viumbe, ikiwa na maprofesa weusi watano kati ya 1,345, na uhandisi, ambayo ina takriban maprofesa weusi 20 kati ya 1,730. Kwa ujumla, kati ya sayansi zote, kuna maprofesa weusi 70 tu, wanaowakilisha 0.6% tu ya jumla. Ni 10 tu kati ya maprofesa hawa ni wanawake. Kinyume chake, watu weusi ni 4.2% ya watu nchini Uingereza na Wales kulingana na sensa ya hivi karibuni.

There are various factors contributing to the underrepresentation of black scientists. Richards believes that a lack of awareness of available opportunities and the absence of advocacy serve as major barriers for marginalized groups. Without networks and support, it becomes discouraging for talented individuals. The statistics clearly demonstrate that the proportion of black people in science decreases at each stage of the academic ladder, from GCSEs to professorship.

Richards, whose interest in science can be traced back to his childhood, emphasizes the importance of curiosity and support in fostering scientific aspirations. Growing up in a single-parent household, he remembers how his inquisitive mind led him to explore the inner workings of a plug socket as a young child. Despite initially being labeled a “bad child,” Richards explains that his curiosity and desire to understand how things work fueled his passion for science.

Ukosefu wa uwakilishi wa watu weusi katika sayansi ni suala tata ambalo linahitaji mbinu nyingi za kuondoa ubaguzi wa rangi wa kitaasisi na kukuza ushirikishwaji. Mpango wa ufadhili wa Royal Society ni hatua moja tu kuelekea kushughulikia tofauti hii na kuhakikisha kwamba wanasayansi weusi nchini Uingereza wanapata kutambuliwa na fursa wanazostahili.

Vyanzo:

- The Guardian: "Royal Society inalenga kukabiliana na kutokuwepo kwa wanasayansi weusi wa Uingereza"

- Wakala wa Takwimu za Elimu ya Juu (HESA)