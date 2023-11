Kuchunguza Machafuko: Uvumbuzi Mpya kutoka kwa Darubini ya Nafasi ya James Webb

By

Darubini ya Anga ya James Webb hivi majuzi imenasa picha nzuri ambayo inatoa taswira ya katikati ya machafuko ya galaksi yetu ya Milky Way. Kulingana na NASA, picha hii inaonyesha Sagittarius C, eneo linalounda nyota ambalo liko karibu miaka 300 ya mwanga kutoka Sagittarius A, shimo nyeusi kuu la kati la Milky Way. Kinachofanya taswira hii kuwa ya ajabu kweli ni kwamba inaonyesha vipengele na maelezo ambayo hayajawahi kuonekana hapo awali, kutokana na uwezo wa juu wa darubini ya Webb.

Ndani ya picha hii, kuna takriban nyota 500,000 zinazoonekana, huku nyota moja ikiiba mwangaza. Mtoto mchanga, anayejulikana kama protostar, amevutia umakini wa wanaastronomia. Protostar hii ni kubwa, ina uzito zaidi ya mara 30 ya uzito wa jua letu. Picha hiyo pia inaangazia kundi la protostars zinazotoa mimiminiko inayong'aa, inayokumbusha miale ya moto, chini ya wingu zito la infrared-giza. Protostar hizi zimezungukwa na mawingu ya gesi yenye misukosuko, yenye sumaku, na kuzisababisha kuathiri gesi inayozunguka kwa pepo, jeti na miale yenye nguvu.

Ugunduzi mwingine muhimu katika picha hii ni uwepo wa eneo lisiloonekana la gesi ya hidrojeni yenye ionized. Gesi hii yenye ioni hufunika wingu zito la vumbi, na kuunda miundo ya kuvutia inayofanana na sindano ambayo inaonekana kuelekezwa kwa machafuko katika pande mbalimbali. Samuel Crowe, mpelelezi mkuu wa timu ya waangalizi, anapanga kutafakari kwa kina katika kusoma miundo hii katika utafiti ujao.

Kwa kuchunguza eneo hili la anga, wanasayansi wanatumaini kupata maarifa muhimu kuhusu michakato ya uundaji wa nyota. Kitovu cha galaksi cha Milky Way kinawasilisha mazingira yaliyokithiri ambayo huruhusu wanaastronomia kupima na kuboresha nadharia za sasa za uundaji wa nyota. Darubini ya anga ya James Webb itatoa habari ambayo haijapata kifani kuhusu kuzaliwa na mageuzi ya nyota, ikitoa fursa ya kipekee ya kufunua hadithi ya asili ya ulimwengu wetu.

Maswali:

Swali: Protostar ni nini?

J: Protostar ni nyota changa, inayoendelea katika hatua za mwanzo za uundwaji wake.

Swali: Ni nini kinachotoka katika malezi ya nyota?

J: Mitiririko ya nje ni mikondo yenye nguvu ya gesi na vumbi inayotolewa na nyota wachanga. Wanachukua jukumu muhimu katika kuunda mazingira yanayowazunguka na wanaweza kuathiri uundaji wa nyota mpya.

Swali: Gesi ya hidrojeni ionized ni nini?

J: Gesi ya hidrojeni iliyoainishwa inarejelea atomi za hidrojeni ambazo zimepoteza elektroni na kuchajiwa. Uwepo wa gesi ya ionized mara nyingi huhusishwa na mikoa ya malezi ya nyota hai.

Swali: Je, kituo cha galaksi kiko umbali gani kutoka duniani?

J: Kituo cha galaksi ambacho darubini ya anga ya James Webb inachunguza ni takriban miaka 25,000 ya mwanga kutoka duniani.

Vyanzo:

NASA: https://www.nasa.gov/

- Idara ya unajimu ya Chuo Kikuu cha Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/