Utafiti wa Wanaastronomia wa Kituruki NGC 2509 Open Cluster Kwa Kutumia Data ya Gaia

Kwa kutumia data kutoka kwa setilaiti ya Gaia ya ESA, wanaastronomia kutoka Chuo Kikuu cha Istanbul wamefanya utafiti kwenye nguzo ya wazi ya NGC 2509, na kutoa maarifa kuhusu vigezo vyake vya kimuundo na kiangazi. Vikundi vilivyo wazi ni vikundi vya nyota ambazo zimeunganishwa kwa urahisi kwa kila mmoja na zimeundwa kutoka kwa wingu kubwa la molekuli. NGC 2509, iliyoko katika kundinyota la Puppis, ni nguzo ya wazi ya umri wa kati ambayo haijasomwa vibaya, na sifa zake nyingi bado hazina uhakika. Ili kuchunguza NGC 2509, wanaastronomia walichanganua data ya unajimu na fotometri kutoka kwa Toleo la 3 la Gaia Data. Walitenganisha washiriki wa kundi na nyota wa uwandani na kubainisha vigezo vya kimsingi zaidi vya NGC 2509.

Utafiti uligundua kuwa NGC 2509 ina wastani wa mwendo unaofaa wa -2.72 na 0.8 mas/mwaka katika kupaa kulia na kushuka, mtawalia. Umbali wake unaokadiriwa ni takriban miaka 8,200 ya mwanga, na umri wake una uwezekano mkubwa wa miaka bilioni 1.5. Radi ya kikomo ya nguzo ni karibu miaka 16.7 ya mwanga, na reddening ni 0.1 mag. Umetali wa NGC 2509 hupimwa kuwa katika kiwango cha 0.0152 dex, na msongamano wake wa kati wa nyota ni takriban nyota 32.33/arcmin².

Kupanua orodha ya makundi ya wazi ya galaksi inayojulikana na kuyasoma kwa undani ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha uelewa wetu wa malezi na mageuzi ya galaksi yetu. Utafiti huu unachangia ujuzi wa NGC 2509 na hutoa taarifa muhimu kuhusu sifa zake. Utafiti zaidi na utafiti wa makundi yaliyo wazi utaendelea kufichua zaidi kuhusu asili tata ya ulimwengu wetu.

Vyanzo:

– T. Yontan et al, Vigezo vya Astrophysical of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- Wanaastronomia wa Kituruki wanachunguza kundi la wazi la NGC 2509 (2023, Septemba 19) lililopatikana 19 Septemba 2023 kutoka [chanzo]