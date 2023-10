TOI-1801 b: Neptune Ndogo ya Kiasi katika Mfumo Mchanga wa Sayari

By

Tunatangaza ugunduzi wa TOI-1801 b, Neptune yenye halijoto ya kuvutia inayozunguka nyota kibete ya M. Hapo awali ilitambuliwa kama mgombeaji wa sayari ya TESS mnamo Aprili 2020, TOI-1801 b ina muda wa siku 21.3. Hata hivyo, uchunguzi uliofuata wa msingi wa ardhini, ikiwa ni pamoja na fotoometri ndani na nje ya usafiri wa umma na vipimo sahihi vya kasi ya radial, umebaini kuwa muda wa kweli wa sayari ni siku 10.6.

Kupitia uchunguzi huu wa ufuatiliaji, tumeamua kuwa TOI-1801 b ina wingi wa 5.74 ± 1.46 M⊕ na radius ya 2.08 ± 0.12 R⊕. Kulingana na vipimo hivi, tunaweza kukisia kwa ujasiri kwamba TOI-1801 b inaundwa na maji na mwamba, na kiasi kidogo (hadi 2% kwa wingi) cha gesi ya hidrojeni katika angahewa yake.

Zaidi ya hayo, umri wa mfumo, unaokadiriwa kuwa karibu miaka milioni 900, unaweka TOI-1801 b kati ya idadi ya sayari vijana zinazopita. Iliyopangwa pamoja na exoplanets zingine zinazojulikana, TOI-1801 b inajitokeza kama mwanachama wa kipekee.

Katika mchoro unaoonyesha uhusiano wa radius ya wingi, kutokuwa na uhakika kwa TOI-1801 b kunaonyeshwa kama maeneo yenye kivuli yenye viwango vya kujiamini. Mifano ya utungaji, inayowakilishwa na mistari tofauti ya rangi, hutoa ufahamu katika muundo unaowezekana wa exoplanet. Hasa, paneli za kati na za kulia zinaonyesha mifano ya utungaji bila gesi na kwa bahasha ya gesi, kwa mtiririko huo. Mistari thabiti na yenye vitone kwenye paneli ya kulia inaonyesha hali tofauti za halijoto kwa bahasha ya gesi.

Kama kumbukumbu, mchoro pia unajumuisha Dunia na Neptune. Zaidi ya hayo, tunajumuisha B22 na M22 kama marejeleo kutokana na matokeo yanayokinzana yaliyochapishwa kwa ajili ya sayari moja, kuonyesha vipimo tofauti.

Kwa kumalizia, TOI-1801 b inawakilisha nyongeza ya kuvutia kwa ujuzi wetu wa exoplanets. Asili yake ya wastani, muundo, na umri mdogo huifanya kuwa lengo la lazima kwa uchunguzi zaidi. Utafiti unaoendelea wa sayari kama hizo huchangia uelewa wetu wa malezi ya sayari na mageuzi katika mazingira mbalimbali zaidi ya mfumo wetu wa jua.

Ufafanuzi:

- TESS: Kupitia Satelaiti ya Uchunguzi wa Exoplanet

– M kibete: Aina ya nyota ya mfuatano mkuu, inayojulikana pia kama kibete nyekundu, yenye uzito kati ya 0.08 na 0.6 mara ya Jua.

– Kasi ya miale (RV): Kipimo cha mwendo wa nyota kuelekea au mbali na mwangalizi kwa kutumia athari ya mabadiliko ya Doppler.

– Misa na Radius: Misa inarejelea kiasi cha maada katika kitu, wakati radius hupima umbali kutoka katikati hadi uso wa nje.

- Mistari ya msongamano wa iso-iso: Mistari ya kijivu iliyokatika kwenye mchoro wa radius ya wingi ambayo inawakilisha mistari ya msongamano sawa katika miundo tofauti ya utunzi.

- Entropy Maalum: Sifa ya halijoto ambayo hukadiria shida au kubahatisha kwa mfumo.

- H2: Gesi ya hidrojeni ya molekuli.

- CARMENES na HIRES: Vyombo vinavyotumika kwa vipimo sahihi vya kasi ya radial.

Vyanzo:

- Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

- Zeng et al. (2019)

- astro-ph.EP (kitambulisho cha arXiv)