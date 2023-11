Ugunduzi wa Kuvutia: Mifumo ya Sayari ya Analogi ya jua

By

Katika hamu ya kuelewa jinsi sayari zinavyounda na kubadilika, watafiti wameelekeza umakini wao kwa mifumo ya sayari karibu na analogi za jua. Mifumo hii hutoa maarifa muhimu katika michakato inayounda sayari katika mazingira sawa na Mfumo wetu wa Jua. Matokeo ya hivi majuzi kutoka kwa utafiti unaohusisha data ya fotoometri ya TESS na data ya maonesho iliyopatikana kwa chombo cha SOPHIE yamefichua ugunduzi na sifa za mifumo miwili ya sayari inayovutia inayozunguka analogi za jua TOI-1736 na TOI-2141 [chanzo].

Watafiti walifanya uchanganuzi wa kina wa spectroscopic ili kukusanya kasi za radial (RV) na sifa za kimwili za nyota mwenyeji katika mifumo hii. TOI-1736 na TOI-2141 zote hucheza mwenyeji wa Neptune ndogo inayopita, kila moja ikiwa na sifa za kuvutia. Neptune ndogo ya TOI-1736 ina eneo la 2.44±0.18 R⊕, muda wa obiti wa siku 7.073088(7), na wingi wa 12.8±1.8 M⊕. Kwa upande mwingine, Neptune ndogo ya TOI-2141 inaonyesha eneo la 3.05±0.23 R⊕, muda wa obiti wa siku 18.26157(6), na wingi wa 24±4 M⊕.

Kinachovutia hasa kuhusu TOI-1736 ni tofauti zake za muda mrefu za RV, ambazo zinaonyesha ufumbuzi wa sayari mbili unaoambatana na mwelekeo wa mstari. Sahaba ya nje, inayojulikana kama TOI-1736 c, inaonyesha nusu-amplitude ya RV ya 201.1±0.7 ms-1, na kupendekeza makadirio ya molekuli ya mcsini=8.09±0.20 MJup. Kwa kuchanganua kelele ya ziada ya unajimu ya GAIA DR3, watafiti waliweza kukadiria wingi wa TOI-1736 c kati ya 8.7+1.5−0.6 MJup. Sayari hii kubwa inafuata obiti ekcentric yenye kipindi cha obiti cha siku 570.2±0.6, msisitizo wa 0.362±0.003, na mhimili nusu kuu wa 1.381±0.017 au. Ajabu, TOI-1736 c inakaa katika eneo linaloweza kulika la analogi yake ya jua, ikipokea takriban 0.71 ± 0.08 mara ya tukio la flux ya bolometri duniani.

Uchanganuzi wa uhusiano wa kipenyo kikubwa wa Neptunes zinazopita, TOI-1736 b na TOI-2141 b, zinaonyesha kuwa sayari hizi zote mbili zina uwezekano wa kuwa na msingi mnene wa miamba sawa na Dunia na bahasha yenye maji mengi [chanzo]. Matokeo haya yanatoa mwanga mpya juu ya mifumo mbalimbali ya sayari iliyopo katika ulimwengu wetu na kutoa umaizi muhimu katika malezi na mageuzi ya sayari.

Maswali

Swali: Analog ya jua ni nini?

J: Analogi ya jua ni nyota ambayo inafanana kwa karibu na Jua letu kulingana na sifa zake za asili.

Swali: TESS ni nini?

J: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ni darubini ya angani iliyoundwa kutafuta exoplanet kwa kutumia mbinu ya usafiri.

Swali: Je, ni uhusiano gani wa radius ya sayari?

J: Uhusiano wa radius ya wingi unarejelea uhusiano kati ya wingi wa sayari na radius yake. Inasaidia wanasayansi kukisia muundo na muundo wa sayari.

Swali: Eneo la makazi ni nini?

J: Eneo linaloweza kukaliwa ni eneo linalozunguka nyota ambapo hali inaweza kufaa kwa kuwepo kwa maji kimiminika, kiungo muhimu kwa maisha kama tunavyoijua.