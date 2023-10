Maarifa Kuhusu Mizunguko na Miundo ya Sayari Nzito Yamefichuliwa na Darubini ya Anga ya James Webb

By

Utafiti wa hivi majuzi ulioongozwa na timu ya kimataifa ya wanaastronomia ulitumia Darubini ya Anga ya James Webb (JWST) kuchunguza na kuchunguza sayari ndogo tatu katika Ukanda wa Kuiper: Sedna, Gonggong, na Quaoar. Uchunguzi ulifanywa kwa kutumia Spectrometer ya Karibu ya Infrared ya Webb (NIRSpec) na umetoa maarifa mapya kuhusu mizunguko na utunzi wa vitu hivi vilivyo mbali.

Ukanda wa Kuiper ni eneo lililo kwenye ukingo wa mfumo wetu wa jua ulio na vitu. Imekuwa chanzo cha uvumbuzi wa kisayansi na imekuwa na jukumu muhimu katika kuelewa historia ya mfumo wetu wa jua. Mtazamo wa Kuiper Belt Objects (KBOs), pia hujulikana kama Trans-Neptunian Objects (TNOs), hutoa taarifa muhimu kuhusu mikondo ya mvuto ambayo imeunda mfumo wa jua na dokezo la historia yenye nguvu ya uhamaji wa sayari.

Utafiti huo, ulioongozwa na Joshua Emery kutoka Chuo Kikuu cha Northern Arizona, ulifichua kwamba sayari ndogo tatu katika Ukanda wa Kuiper zinaonyesha nyimbo za kuvutia na sifa za obiti. Uchunguzi ulionyesha kuwepo kwa hidrokaboni nyepesi na molekuli changamano za kikaboni zinazoaminika kuwa matokeo ya miale ya methane.

Kazi ya awali ilipendekeza kuwa sayari hizi ndogo zinaweza kuwa na barafu tete kwenye nyuso zao sawa na miili mingine ya Trans-Neptunian kama Pluto na Eris. Hata hivyo, mizunguko mahususi ya Sedna, Gonggong, na Quaoar ilizua maswali kuhusu kuwepo kwa tete hizi kutokana na mifumo tofauti ya halijoto na mazingira ya mwaliko wanayopitia.

Kwa kutumia ala ya Webb ya NIRSpec, timu iliona sayari ndogo zote tatu katika wigo wa karibu wa infrared. Mwonekano uliotokea ulionyesha wingi wa ethane (C2H6) kwenye miili yote mitatu, huku Sedna ikionyesha viwango vya juu zaidi. Asetilini (C2H2) na ethilini (C2H4) pia ziligunduliwa kwenye Sedna. Molekuli hizi ni bidhaa za mionzi ya moja kwa moja ya methane. Tofauti za wingi wa molekuli hizi zinachangiwa na tofauti za halijoto na mazingira ya miale yanayopatikana na sayari ndogo.

Maarifa haya mapya yanayotolewa na uchunguzi wa JWST yanachangia katika uelewa wetu wa Ukanda wa Kuiper na mienendo ya mfumo wa jua wa nje. Kwa kusoma muundo na mizunguko ya vitu hivi vya mbali, wanasayansi wanaweza kuendelea kufichua historia tajiri na mageuzi ya ujirani wetu wa ulimwengu.

Ufafanuzi:

- Ukanda wa Kuiper: Eneo lililo kwenye ukingo wa mfumo wetu wa jua zaidi ya mzunguko wa Neptune unaojumuisha vitu vingi vya barafu.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Vitu vinavyozunguka zaidi ya obiti ya Neptune kwenye kingo za nje za mfumo wa jua.

- Darubini ya Anga ya James Webb (JWST): Darubini ya anga ya juu iliyozinduliwa na NASA ambayo imeundwa kutazama ulimwengu katika mwanga wa infrared.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Chombo kwenye JWST ambacho hupima ukubwa wa mwanga katika masafa ya karibu ya infrared.

- Sayari kibete: Miili ya angani inayozunguka Jua, si miezi, na ina umbo la karibu duara lakini haijaondoa uchafu mwingine kwenye mizunguko yao.

– Mwaliko wa methane: Mchakato ambao molekuli za methane huwekwa wazi kwa mionzi, na kusababisha kuundwa kwa molekuli nyingine.

