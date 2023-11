Theo Baker, mwandishi wa habari kijana anayeahidi na mwanafunzi wa kwanza katika Chuo Kikuu cha Stanford, hivi karibuni ametia saini mkataba wa kitabu na Penguin Press. Kitabu hiki kitaangazia safari ya ajabu ya Baker katika mwaka wake wa kwanza chuoni na jinsi ripoti yake ya uchunguzi kwa karatasi ya shule ilisababisha kujiuzulu kwa rais wa chuo kikuu. Ingawa wazazi wake, Susan Glasser na Peter Baker, wote mashuhuri katika tasnia ya uandishi wa habari, wamecheza jukumu katika kuunda shauku yake, Baker anasisitiza kwamba wazazi wake hawahusiki katika kuhariri kazi yake.

Katika uchunguzi wake wa msingi, Baker aliangazia kampuni ya kibayoteki ya Bay Area, Genentech, ambapo rais wa zamani wa Stanford Marc Tessier-Lavigne alishikilia nafasi maarufu. Ripoti ya kina ya Baker ilifichua makosa yanayodaiwa kuwa katika utafiti wa kampuni hiyo, ambayo hatimaye ilipelekea Tessier-Lavigne kuachia ngazi katika urais wake. Licha ya mafanikio yake makubwa, mwanahabari huyo mchanga anafichua kwamba mwanzoni alipata hisia za woga na upweke chuoni, akiangazia changamoto za kusawazisha umaarufu wake mpya na mapambano ya kawaida ya mwanafunzi wa shule ya kwanza.

Penguin Press, chapa maarufu ya uchapishaji na waandishi wanaotambulika kama Ron Chernow na Zadie Smith, inafurahi kujumuisha Baker kati ya orodha yake. Ingawa maelezo mahususi kuhusu kitabu bado hayajafichuliwa, ushirikiano huu bila shaka ni ushahidi wa talanta ya Baker na athari za ripoti yake ya uchunguzi.

Maswali:

Swali: Wazazi wa Theo Baker ni akina nani?

J: Wazazi wa Theo Baker ni Susan Glasser, mwandishi wa The New Yorker, na Peter Baker, mwandishi mkuu wa White House wa The New York Times.

Swali: Ni nini mada ya uchunguzi wa Baker?

J: Baker aliangazia kampuni ya kibayoteki iitwayo Genentech, ambapo rais wa zamani wa Stanford alihusika katika utafiti.

Swali: Je, wazazi wa Baker watahariri kitabu chake?

J: Hapana, Baker alisisitiza kuwa wazazi wake hawasomi au kuhariri kazi yake. Anathamini karatasi yake ya shule kwa ukuaji wake kama mwandishi wa habari.

Swali: Penguin Press inajulikana kwa nini?

J: Penguin Press ni chapa maarufu ya uchapishaji inayoangazia waandishi wanaoheshimiwa kama vile Ron Chernow, Zadie Smith, na wengine wengi.

Swali: Je, uchunguzi wa Stanford uligundua utovu wa nidhamu wa rais wa zamani?

J: Kamati maalum ya Stanford haikupata ushahidi wa utovu wa nidhamu wa kibinafsi wa Dk. Marc Tessier-Lavigne lakini ilibainisha masuala ya upotoshaji wa data ya utafiti na mazoea ya kisayansi miongoni mwa wanachama wa maabara chini ya usimamizi wake.