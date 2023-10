SpaceX Yatangaza Uzinduzi wa Mapema-Asubuhi wa Roketi ya Falcon 9

SpaceX imetangaza uzinduzi ujao kutoka Vandenberg Space Force Base. Kampuni inalenga saa 12:47 asubuhi mnamo Oktoba 21 kwa kurusha roketi ya Falcon 9 kutoka SLC-4E. Madhumuni ya uzinduzi huu ni kupeleka satelaiti 21 za Starlink kwenye obiti ya chini ya Dunia.

Iwapo uzinduzi hauwezi kuendelea kama ilivyopangwa, SpaceX imetambua fursa tatu za chelezo kati ya 1:23 asubuhi na 3 asubuhi ili kuratibu upya. Zaidi ya hayo, kuna fursa sita za ziada za kuhifadhi nakala zinazopatikana kuanzia saa 11:26 jioni Jumamosi hadi 2:50 asubuhi Jumapili.

Kwa wale wanaovutiwa, matangazo ya moja kwa moja ya wavuti kutoka SpaceX yatapatikana takriban dakika tano kabla ya uzinduzi. Hii itawapa watazamaji masasisho ya wakati halisi na kuwaruhusu kushuhudia misheni inapoendelea.

Inafaa kumbuka kuwa nyongeza ambayo itasaidia misheni hii imetumika mara 15 katika uzinduzi uliopita. Kufuatia utengano wa hatua, hatua ya kwanza ya roketi hiyo inatarajiwa kutua kwenye meli ya Of Course I Still Love You Droneship katika Bahari ya Pasifiki. Utumiaji upya huu ni hatua muhimu katika juhudi za SpaceX kupunguza gharama ya uchunguzi wa anga na kuifanya iwe endelevu zaidi.

Kuhusu athari za ndani, hakuna sauti za sauti zinazotarajiwa kusikika wakati wa uzinduzi huu. Hii ni habari njema kwa wakaazi wa karibu, kwani sauti za sauti zinaweza kutatiza na kushangaza.

Kwa ujumla, uzinduzi huu wa mapema asubuhi na SpaceX unawakilisha hatua nyingine mbele katika dhamira inayoendelea ya kampuni ya kuendeleza na kupanua mtandao wake wa kimataifa wa mtandao wa satelaiti.

Ufafanuzi:

- Roketi ya Falcon 9: Gari la uzinduzi la hatua mbili la orbital iliyoundwa na SpaceX. Imeundwa kwa ajili ya usafiri wa kuaminika na salama wa satelaiti na mizigo kwenye nafasi.

- Satelaiti za Starlink: Mkusanyiko wa satelaiti ndogo zinazotumwa na SpaceX kwa lengo la kutoa chanjo ya kimataifa ya broadband.

- Bila shaka Bado Nakupenda Usafirishaji wa Kuruka: Meli inayojiendesha inayotumiwa na SpaceX kutua na kurejesha viboreshaji vya roketi baharini.

Chanzo: SpaceX (hakuna URL iliyotolewa)