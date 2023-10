Utupaji wa Satelaiti: Hoja ya Mazingira inayokua katika Angani

By

Satelaiti ambazo zimefikia mwisho wa maisha yao ya uendeshaji huleta shida kwa mashirika ya anga. Mbinu za sasa za kutupa vyombo hivi ni kuviacha katika obiti, kuvikuza hadi kwenye njia za makaburi mbali na satelaiti zinazofanya kazi, au kuvielekeza nyuma kuelekea Duniani kwa ajili ya kuingia tena kwenye angahewa. Walakini, uchunguzi wa hivi karibuni uliofanywa na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Purdue na NOAA umeonyesha kuwa kuingia tena kwa anga sio bila matokeo.

Kijadi, kuingia tena kwa angahewa kumechukuliwa kuwa njia ya kuaminika ya kutupa satelaiti katika obiti ya chini ya Dunia (LEO). Kadiri LEO inavyozidi kujaa satelaiti katika miaka ya hivi karibuni, njia hii ya utupaji imekua maarufu zaidi. Hata hivyo, utafiti huo uliochapishwa katika Proceedings of the National Academy of Sciences unaonyesha kwamba kuingia tena kwa angahewa kunasababisha eneo la juu la angahewa la dunia kuchafuliwa na mabaki ya vyombo vya anga vilivyovukizwa.

Timu ya utafiti iligundua mabadiliko katika muundo wa mawingu ya ioni yaliyoachwa nyuma na vimondo vinavyoingia kwenye angahewa. Waligundua kuwa mabadiliko ya alama ya vidole ya kemikali ya chembe hizi huenda yalitokana na kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya angani vinavyoingia tena angani. Ili kuthibitisha matokeo yao, watafiti waliambatanisha vyombo kwenye ndege na wakafanya vipimo vya moja kwa moja vya angahewa takriban maili 12 juu ya Alaska na Marekani ya bara.

Matokeo ya utafiti yalionyesha mkusanyiko mkubwa wa metali katika angahewa, ikiwa ni pamoja na lithiamu, alumini, shaba, risasi, magnesiamu, na sodiamu, ambayo ilifuatiliwa kwa karibu na kuingia tena kwa satelaiti. Kwa kuongezea, watafiti pia waliona kuwa 10% ya chembe za erosoli zinazohusika na kulinda safu ya ozoni zilikuwa na alumini.

Ingawa athari kamili ya matokeo haya kwenye mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa bado haijulikani wazi, watafiti wanaamini kuwa inasisitiza athari kubwa ya anga ya mwanadamu kwenye sayari. Kuelewa matokeo ya kuongezeka kwa viwango vya metali katika angahewa ni muhimu kutathmini hatari zinazowezekana kwa safu ya ozoni na maisha kwenye uso wa Dunia. Tafiti zaidi zitahitajika ili kufahamu kikamilifu athari za mbinu za utupaji satelaiti kwenye mazingira na kubaini kama mikakati mbadala inapaswa kuchunguzwa ili kupunguza uchafuzi wa angahewa ya Dunia.

