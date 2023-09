Nyoka Anasonga kwenye Samaki Vamizi: Athari za Utafiti wa Nyoka wanaokula Samaki na Spishi Vamizi.

By

Mtaalamu wa magonjwa ya wanyama huko Ufaransa hivi majuzi alikumbana na tukio la ajabu ambapo nyoka alijaribu kula samaki mwenye ukubwa wa kichwa chake mwenyewe. Nicolas Fuento, daktari wa wanyama katika Shirika lisilo la faida la League for the Protection of Birds nchini Ufaransa, aliona nyoka aina ya nyoka aina ya nyoka anayetatizika kuteketeza aina ya samaki vamizi huko Lac de Carcès kusini mashariki mwa Ufaransa. Mkutano huu umesababisha wito wa utafiti zaidi kuhusu uhusiano kati ya nyoka wanaokula samaki na spishi vamizi.

Fuento mwanzoni alifikiri nyoka alikuwa akijaribu tu kula samaki, lakini punde akagundua kuwa nyoka huyo alikuwa anasonga juu ya samaki waliokaa kwenye umio wake. Ili kumwokoa nyoka huyo, Fuento alimsukuma kwa upole samaki huyo kwenye mdomo wa nyoka huyo ili kutoa miiba yake. Baada ya kuondolewa kwa samaki kwa mafanikio, nyoka alionekana bila kujeruhiwa na akateleza.

Aina ya samaki iliyotambuliwa ilikuwa ruffe, samaki wadogo wa maji baridi waliozaliwa sehemu za Ulaya na Asia. Hata hivyo, ruffes zimeletwa katika mikoa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, ambako zinachukuliwa kuwa spishi vamizi. Mapezi yao magumu na yenye miiba ya mgongoni huwafanya kuwa vigumu kwa wanyama wanaowinda wanyama wengine.

Nyoka wa Viperine hulisha samaki, na katika baadhi ya maeneo, aina zao za asili hupishana na zile za ruffes. Kuwepo kwa miamba inayovamia katika ardhi oevu ya Mediterania, ambapo nyoka wa nyoka ni nadra na hupungua, huleta tishio linalowezekana kwa idadi ya nyoka wa eneo hilo. Matukio ya hapo awali yameonyesha kuwa nyoka wanaokula samaki barani Ulaya, wakiwemo nyoka aina ya viperine, wamekufa baada ya kula samaki vamizi.

Ingawa athari za samaki vamizi kwa nyoka bado hazijasomwa, kesi hii inaangazia hitaji la utafiti zaidi juu ya matishio yanayoweza kusababishwa na spishi vamizi. Kuelewa uhusiano kati ya nyoka wanaokula samaki na samaki vamizi kunaweza kuchangia juhudi za uhifadhi na ulinzi wa idadi ya nyoka wa asili.

Vyanzo:

- Vidokezo vya Herpetology. (2021, Septemba 10). Nyoka anayesongamana na samaki vamizi huitisha utafiti.

- Sayansi hai. (2021, Septemba 22). Nyoka alijaribu kula samaki wa ukubwa wake, na karibu kuzisonga.