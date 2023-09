Historia ya Mageuzi Inafichua Ukuaji Polepole wa Mamba

By

Utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa katika Current Biology unaoitwa "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" umetoa mwanga kwa nini mamba, ikiwa ni pamoja na mamba na mamba, hukua polepole ikilinganishwa na jamaa zao wa karibu wanaoishi, ndege. Timu ya utafiti ilichunguza muundo wa ndani wa mifupa ya visukuku kutoka kwa mababu wa mamba wenye umri wa miaka milioni 200, wanaojulikana kama crocodylomorphs, na kugundua kuwa ilikua polepole, sawa na mamba wa kisasa.

Watafiti walishangaa kugundua kwamba tishu za mfupa za crocodylomorphs hizi za kale zilikuwa na aina inayoitwa parallel-fibred bone, ikionyesha kiwango cha ukuaji kati ya mababu zao wanaokua haraka na mamba wa leo wanaokua polepole. Ugunduzi huu unapinga imani ya kawaida kwamba ukuaji wa polepole wa mamba hai unahusishwa na maisha yao ya kukaa, nusu ya majini. Crocodylomorphs hawa wa mapema walikuwa wanyama hai na wa ardhini kabisa, sio wanyama wanaovizia waliopo leo.

Utafiti huo pia ulihusisha uchunguzi wa visukuku kutoka kwa babu mpya wa mamba ambaye aliishi miaka milioni 210 iliyopita nchini Afrika Kusini. Watafiti walichambua mifupa chini ya darubini yenye nguvu nyingi ili kujua umri wa mtu kufa, kiwango cha ukuaji wa kila mwaka, na sifa za tishu za mfupa. Wakilinganisha kielelezo hicho kipya na spishi nyingine zinazojulikana, walitambua kuwa babu wa mamba wa mapema sana, huenda ndiye wa kwanza kabisa wa kundi hilo linalotia ndani mamba wa kisasa.

Watafiti waligundua kuwa spishi kubwa ilikua polepole zaidi kuliko reptilia wengine wakubwa wa wakati wake, kama vile dinosauri. Mkakati huu wa ukuaji wa polepole uliendelea na kupungua kasi zaidi katika spishi za crocodylomorph zilizobadilishwa hivi majuzi. Ukuaji wa polepole ukawa tabia ya crocodylomorphs zote zinazojulikana zinazoshuka kutoka kwa babu zao wa zamani, na kuwaruhusu kustahimili tukio la kutoweka kwa wingi mwishoni mwa Kipindi cha Triassic.

Kwa upande mwingine, dinosaur wanaaminika kunusurika kutoweka kwa wingi kwa kukua haraka. Tukio hili lilisababisha kuwepo kwa dinosaur zinazokua kwa haraka na crocodylomorphs zinazokua polepole katika enzi iliyofuata, hatimaye kuweka msingi wa tofauti za ukuaji zilizozingatiwa katika vizazi vyao vya kisasa, ndege na mamba.

Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa tofauti katika viwango vya ukuaji kati ya ndege na mamba ilianzishwa mapema katika historia ya mageuzi ya kikundi, licha ya babu yao kuwa mnyama anayekua haraka. Utafiti huu unachangia katika uelewa wetu wa mambo changamano yanayoathiri mifumo ya ukuaji na urekebishaji wa mageuzi katika spishi tofauti.

Vyanzo:

- "Asili ya ukuaji wa polepole kwenye ukoo wa shina la mamba" - Biolojia ya Sasa

– Prof. Jennifer Botha, Chuo Kikuu cha Witwatersrand

– Prof. Jona Choiniere, Chuo Kikuu cha Witwatersrand

– Bailey Weiss, Chuo Kikuu cha Witwatersrand

- Paul Barrett, Profesa wa Sifa wa Palaeontology katika Jumba la Makumbusho la Historia ya Asili, London