Uchunguzi wa Serikali ya Kushughulikia Janga la Covid-19 Unaendelea na Ushuhuda wa Mganga Mkuu

Katika mwonekano unaotarajiwa sana, Sir Chris Whitty, Afisa Mkuu wa Matibabu wa Uingereza, anatarajiwa kutoa ushahidi leo kwa Uchunguzi unaoendelea wa Covid-19. Sir Whitty, ambaye alikua mmoja wa watu wanaotambulika zaidi nchini wakati wa janga hilo, anatarajiwa kutumia siku nzima ya Jumanne kutoa ufahamu juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia mzozo huo.

Ushuhuda huu kutoka kwa Sir Whitty unafuatia kuonekana hivi majuzi kwa aliyekuwa Mshauri Mkuu wa Kisayansi, Sir Patrick Vallance, ambaye alitoa ufahamu wake kuhusu mchakato wa kufanya maamuzi wa Waziri Mkuu wa zamani Boris Johnson na timu yake. Maandishi ya shajara ya Sir Vallance yametoa mwanga wa ajabu juu ya utendaji wa ndani wa serikali wakati huu wa changamoto.

Lady Hallett, ambaye anaongoza uchunguzi huo, alisema Jumatatu kwamba Bw. Johnson alionekana "kuchanganyikiwa" na data tata na grafu zilizowasilishwa kwake. Kulikuwa na matukio ambapo alijitahidi kuhifadhi habari za kisayansi, na kusababisha maswali juu ya maamuzi ya serikali na majibu ya janga hilo.

Mpango mmoja ambao umekabiliwa na ukosoaji ni mpango wa Bw. Sunak wa "Eat Out to Help Out", uliozinduliwa mnamo Agosti 2020 kusaidia mikahawa na mikahawa baada ya kufungwa. Sir Whitty anaweza kukabiliwa na maswali yanayohusiana na maoni yake ya kibinafsi ya hapo awali akimaanisha mpango huo kama "kula nje kusaidia virusi." Uchunguzi huo unalenga kuelewa kikamilifu athari na ufanisi wa hatua hizo za serikali.

Wakati uchunguzi ukiendelea, inatarajiwa kwamba Sir Jonathan Van-Tam, naibu wa zamani wa Sir Whitty, pia atatoa ushahidi baadaye katika wiki. Ushuhuda wa takwimu hizi muhimu unatoa mwanga juu ya mchakato wa kufanya maamuzi na hatua zinazochukuliwa na serikali, na kuchangia uelewa wa kina wa kushughulikia janga la Covid-19 nchini Uingereza.

-

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

Uchunguzi wa Covid-19 ni nini?

Uchunguzi wa Covid-19 ni uchunguzi kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia janga la Covid-19 nchini Uingereza. Inalenga kutathmini mchakato wa kufanya maamuzi, sera zinazotekelezwa, na majibu ya jumla kwa mgogoro.

Sir Chris Whitty ni nani?

Sir Chris Whitty ni Afisa Mkuu wa Matibabu wa Uingereza. Amekuwa na jukumu kubwa katika kuishauri serikali juu ya maswala ya afya ya umma, haswa wakati wa janga la Covid-19.

Ni nini madhumuni ya ushuhuda wa Sir Chris Whitty?

Ushahidi wa Sir Chris Whitty unatarajiwa kutoa ufahamu juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia janga la Covid-19. Kuna uwezekano ataulizwa kuhusu maamuzi, sera na mipango muhimu, kama vile mpango wa "Eat Out to Help Out".

Mpango wa "Eat Out to Help Out" ni upi?

Mpango wa "Eat Out to Help Out" ulikuwa mpango wa serikali uliozinduliwa mnamo Agosti 2020 ili kusaidia tasnia ya mikahawa na ukarimu baada ya kufungwa. Ilitoa milo iliyopunguzwa ili kuhimiza watu kula nje na kuchochea uchumi.