Wanadamu Wanaoendesha Upotevu wa Matawi Yote ya Mti wa Uzima, Waonya Utafiti Mpya

Utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa katika Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) umefichua kuwa wanadamu wanasababisha kutoweka kwa matawi yote ya "Mti wa Uzima," na kuibua wasiwasi juu ya kutoweka kwa idadi ya sita. Utafiti huo, uliofanywa na watafiti katika Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Kujiendesha cha Mexico, unazingatia kutoweka kwa genera nzima, ambayo ni uainishaji kati ya spishi na familia.

Tofauti na tafiti za awali ambazo zilichunguza tu upotevu wa spishi binafsi, utafiti huu unachambua kutoweka kwa genera nzima. Ni mchango mkubwa kwa sababu inatoa uelewa wa kina wa viwango vya sasa vya kutoweka. Profesa Gerardo Ceballos, mmoja wa waandishi mwenza wa utafiti huo, anasisitiza kwamba mzozo wa kutoweka ni mbaya kama shida ya mabadiliko ya hali ya hewa lakini mara nyingi hupuuzwa.

Kwa kuchunguza data kutoka Umoja wa Kimataifa wa Uhifadhi wa Mazingira (IUCN), watafiti waligundua kuwa genera 73 zimetoweka katika miaka 500 iliyopita, na kutoweka kwa wingi kulitokea katika karne mbili zilizopita. Hili ni jambo la kutisha, kwa kuwa kulingana na viwango vya kutoweka hapo awali, ni genera mbili pekee zilipaswa kupotea katika muda sawa.

Utafiti huo unahusisha shughuli za binadamu kama vile uharibifu wa makazi, uvuvi wa kupita kiasi, na uwindaji kuwa sababu kuu za kutoweka huku. Kupoteza hata jenasi moja kunaweza kuwa na matokeo makubwa kwa mifumo ikolojia. Watafiti wanaamini kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia upotezaji zaidi na kuporomoka kwa ustaarabu.

Ingawa kuna makubaliano kati ya wataalamu kwamba kasi ya sasa ya kutoweka ni ya kutisha, ikiwa inakidhi vigezo vya kutoweka kwa umati wa sita bado ni mada ya mjadala. Kutoweka kwa wingi kunafafanuliwa kama upotezaji wa 75% ya spishi ndani ya muda mfupi. Hata hivyo, ikiwa viwango vya sasa vya kutoweka vitaendelea au kuongezeka, kutoweka kwa wingi kuna uwezekano wa kutokea.

Waandishi wa utafiti huo wanaangazia hitaji la kutanguliza ulinzi na urejeshaji wa makazi asilia ili kuzuia kutoweka zaidi. Wanaamini kuwa bado inawezekana kuokoa genera nyingi ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa.

Vyanzo: Kesi za Chuo cha Kitaifa cha Sayansi (PNAS)

Ufafanuzi:

Jenasi: Katika uainishaji wa viumbe hai, jenasi ni daraja kati ya spishi na familia.

Spishi: Kundi la viumbe vilivyo na sifa zinazofanana na vinaweza kuzaliana ili kuzalisha watoto wenye rutuba.

Kutoweka kwa Wingi: Upotevu wa haraka wa asilimia kubwa ya spishi ndani ya muda mfupi, na kusababisha mabadiliko makubwa ya kiikolojia na mageuzi.

Mti wa Uzima: Uwakilishi wa sitiari wa uhusiano kati ya spishi tofauti, ikifuatilia historia yao ya mabadiliko hadi kwa babu moja.