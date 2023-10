Athari za Vyombo vya Angani kwenye Muundo wa Angahewa wa Dunia

By

Utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa katika Proceedings of the National Academy of Sciences umefichua kuwa satelaiti na vyombo vya anga vinachafua angahewa ya Dunia kwa kiasi kikubwa cha metali. Uchafuzi huu unatokea katika stratosphere, eneo ambalo lina mkusanyiko mkubwa wa ozoni.

Timu ya utafiti, inayoongozwa na Dan Cziczo kutoka Chuo Kikuu cha Purdue, ilikusanya data kwa kuruka ndege katika mwinuko wa karibu maili 12. Hii iliwaruhusu kukamata vipimo sahihi bila uchafuzi wowote kutoka kwa mafusho ya ndege. Utafiti huo uligundua kuwa metali kama vile lithiamu, shaba, alumini na risasi, ambayo hupatikana kwa kawaida kwenye vyombo vya anga, ilizidi viwango vya vumbi vya asili vya anga.

Zaidi ya hayo, timu hiyo iligundua kwamba karibu asilimia 10 ya chembe za asidi ya sulfuriki, ambazo ni muhimu kwa kulinda tabaka la ozoni, ziliambukizwa na mabaki ya mvuke kutoka kwa vyombo vya anga. Kuwepo kwa vipengele vya kipekee kama vile niobium kunaonyesha matumizi ya ngao za joto katika roketi. Ushahidi huu unaonyesha uchafuzi unaotokana na vyombo vya anga badala ya vimondo, ambavyo vimebaki bila kubadilika kwa karne nyingi.

Athari za mazingira za uchafuzi huu bado hazijaeleweka kikamilifu. Hata hivyo, kutokana na makadirio ya ongezeko la idadi ya satelaiti katika obiti, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Inakadiriwa kuwa kutakuwa na satelaiti 50,000 za ziada kufikia 2030, huku kampuni kama SpaceX na Amazon zikiongoza. Ukuaji huu wa haraka katika tasnia ya anga za juu unamaanisha kwamba hadi asilimia 50 ya chembechembe za erosoli katika anga za juu zinaweza hatimaye kuwa na metali kutoka kwa kuingia tena kwenye chombo.

Matokeo haya yanaleta wasiwasi juu ya athari za mazingira za upanuzi wa tasnia ya anga. Mkusanyiko wa uchafu wa nafasi na kutolewa kwa nyenzo zilizofanywa na binadamu katika stratosphere zinahitaji uchunguzi zaidi. Tunapoendelea kutegemea zaidi satelaiti na vyombo vya anga, inakuwa muhimu kukuza mazoea endelevu ambayo yanapunguza athari mbaya kwenye angahewa yetu.

Chanzo: Kesi za Chuo cha Kitaifa cha Sayansi