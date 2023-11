Kifungu Kipya: Kuchunguza Jukumu la Spishi za Mycorrhizal katika Ufutaji wa Kaboni Msitu

By

Katika utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa katika Mabadiliko ya Hali ya Hewa, watafiti kutoka Chuo cha Sayansi cha China (CAS) wamegundua uhusiano tata kati ya spishi za mycorrhizal na uchukuaji wa kaboni katika mifumo ikolojia ya misitu. Ikiongozwa na Prof. Zhu Jiaojun, timu ilichunguza athari za vichochezi vya mabadiliko ya kimataifa, kama vile uwekaji wa nitrojeni na ongezeko la joto, kwenye biashara kati ya majani ya mimea na mkusanyiko wa kaboni ya udongo.

Misitu ni hifadhi muhimu ya kaboni, ikihifadhi takriban 80% ya kaboni ya ardhini. Aina mbili za kuvu za mycorrhizal zinazopatikana katika mifumo ikolojia ya misitu ni arbuscular mycorrhizal (AM) na ectomycorrhizal (ECM) fungi. Uhusiano mahususi kati ya mimea na aina hizi za mycorrhizal huwa na jukumu muhimu katika uendeshaji wa baiskeli ya kaboni msituni, kuathiri ukuaji wa mimea, upatikanaji wa virutubisho, na uhifadhi wa kaboni ya udongo.

Utafiti wa awali uliofanywa na timu ya Zhu ulizingatia mkusanyiko wa kaboni chini ya ardhi katika misitu ya AM na ECM, ikifichua kuwa misitu inayotawaliwa na AM ilikuwa na hifadhi ya kaboni chini ya ardhi kwa 25% ikilinganishwa na misitu inayotawaliwa na ECM. Hata hivyo, madhara ya vyama vya mycorrhizal kwenye usambazaji wa kaboni kati ya miti chini ya mabadiliko ya kimataifa yalisalia kuwa wazi.

Ili kuangazia jambo hili, watafiti walikusanya data nyingi juu ya majani ya misitu, kaboni ya udongo, na mambo ya mazingira mbele ya vichochezi vya mabadiliko ya kimataifa. Waliona kuwa majani ya mimea yaliongezeka kwa 17.9% -31.4% chini ya viendeshaji hivi, wakati hifadhi ya kaboni ya udongo ilionyesha tofauti kulingana na vipengele maalum vya mabadiliko ya kimataifa. Hasa, hifadhi ya kaboni ya udongo iliongezeka kwa 7.8% chini ya viwango vya juu vya CO2 kutokana na kuimarishwa kwa biomasi ya mizizi na shughuli za microbial. Kinyume chake, hifadhi ya kaboni ya udongo haikubadilika kwa kiasi kikubwa chini ya uwekaji wa nitrojeni na ongezeko la joto, kutokana na asidi ya udongo na athari ya priming.

Uchambuzi zaidi ulijumuisha mgawanyo wa spishi za miti katika miti ya AM na ECM. Tofauti hizi zilifanywa kulingana na uwezo tofauti wa uchukuaji wa virutubishi wa kuvu wa AM na ECM. Watafiti waligundua kuwa majani ya mimea na hifadhi ya kaboni ya udongo ilionyesha ongezeko kubwa chini ya CO2 iliyoinuliwa ikilinganishwa na uwekaji wa nitrojeni na ongezeko la joto. Zaidi ya hayo, hifadhi ya kaboni ya udongo ilionekana kuwa tegemezi kwa vyama vya mycorrhizal, kupungua kwa misitu inayotawaliwa na miti ya AM na kuongezeka katika misitu inayotawaliwa na spishi za miti ya ECM chini ya uwekaji wa nitrojeni na ongezeko la joto.

Matokeo yanaangazia jukumu muhimu la vyama vya mycorrhizal katika mifumo ikolojia ya misitu, haswa katika kudhibiti hifadhi ya kaboni ya udongo katika kukabiliana na mabadiliko ya kimataifa. Zaidi ya hayo, yanasisitiza umuhimu wa kuzingatia spishi za mycorrhizal katika miundo ya kaboni ya misitu ya kimataifa, kutoa maarifa muhimu katika mikakati ya ugawaji wa kaboni ya mimea katika kukabiliana na mabadiliko ya mazingira.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

1. Uyoga wa mycorrhizal ni nini?

Fangasi wa Mycorrhizal ni fangasi wanaofanana ambao huanzisha uhusiano wa kunufaishana na mizizi ya mimea. Wanaongeza uchukuaji wa virutubishi kwenye mimea na kuchangia afya ya mfumo wa ikolojia kwa ujumla.

2. Kuna tofauti gani kati ya fangasi wa arbuscular mycorrhizal (AM) na ectomycorrhizal (ECM)?

Kuvu wa AM hupenya mizizi ya spishi nyingi za mimea, na kutengeneza arbuscules ambayo hurahisisha ubadilishanaji wa virutubishi. Kwa upande mwingine, kuvu wa ECM huunda ala kuzunguka mizizi ya mmea, na hivyo kukuza uchukuaji wa virutubisho katika aina fulani za miti.

3. Je, uhusiano wa mycorrhizal huathiri vipi uondoaji wa kaboni katika misitu?

Aina ya muungano wa mycorrhizal huathiri ukuaji wa mimea, upatikanaji wa virutubisho, na hifadhi ya kaboni ya udongo. Vyama tofauti vya mycorrhizal vinaweza kusababisha majibu tofauti kwa vichochezi vya mabadiliko ya kimataifa, na kuathiri usambazaji wa kaboni kati ya miti katika mifumo ikolojia ya misitu.

4. Kwa nini hifadhi ya kaboni ya udongo ni muhimu?

Hifadhi ya kaboni ya udongo ina jukumu muhimu katika kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa kwa kuchukua kaboni dioksidi kutoka kwa anga. Kuelewa mambo yanayoathiri uhifadhi wa kaboni ya udongo ni muhimu kwa kubuni mikakati madhubuti ya usimamizi wa kaboni.