Kuchunguza Plasma Moto Adimu Inatiririka katika Anga ya Juu

By

Karibu na nguzo za Dunia, aurorae ni mwonekano wa kawaida, unaoonyesha mwangaza wa rangi katika angahewa ya juu unaosababishwa na mwingiliano kati ya upepo wa jua na sumaku ya sayari. Hata hivyo, karibu na ikweta, jambo tofauti la anga linaweza kutokea: subauroral ion drifts (SAID).

Matukio ya SAID yanahusisha mtiririko wa haraka, kuelekea magharibi wa plasma ya moto kupitia ionosphere. Matukio haya yamehusishwa na miundo inayoonekana angani, kama vile safu nyekundu za auroral (SAR) na uboreshaji wa kasi ya utoaji wa hewajoto (STEVE). Kwa kawaida, matukio ya SAID hutokea kati ya jioni na usiku wa manane, lakini kumekuwa na matukio ya mtiririko wa SAID uliogunduliwa baada ya saa sita usiku.

Katika utafiti wa hivi karibuni uliochapishwa katika Jarida la Utafiti wa Geophysical: Fizikia ya Nafasi, watafiti walizingatia matukio 15 ya SAID baada ya usiku wa manane yaliyogunduliwa karibu na Amerika ya Kusini mwaka 2013. Kwa kuchambua data kutoka kwa vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na programu za satelaiti na hatua za shughuli za auroral, walichunguza sifa na malezi ya matukio haya adimu.

Watafiti waligundua kuwa matukio ya SAID ya usiku wa manane, sawa na matukio ya usiku wa manane, ni matokeo ya mwingiliano changamano kati ya hali ya ionospheric na mienendo ya geomagnetic. Mwingiliano unajumuisha uundaji wa sehemu za umeme na mwingiliano wa chembe za wimbi, ambazo hufanya kama vyanzo vya joto vilivyojanibishwa.

Matokeo haya huongeza uelewa wa mienendo ya plasma ya angahewa ya juu na uwezo wao wa kutatiza mawimbi ya rada kwa ufuatiliaji wa setilaiti na matumizi mengine muhimu. Utafiti zaidi katika eneo hili unaweza kutoa maarifa muhimu kuhusu jinsi matukio ya SAID na matukio yanayohusiana nayo yanaweza kuathiri angahewa ya Dunia.

Chanzo: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Iliyoundwa katika Sekta ya Saa za Maeneo ya Baada ya Usiku wa manane (1–4) Mwaka wa 2013, Jarida la Utafiti wa Kijiofizikia: Fizikia ya Anga (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677