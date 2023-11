Kuelewa wengine kupitia matendo yao: Kipengele muhimu cha utambuzi wa binadamu na athari kwa AI

By

Tunapochunguza matendo ya mtu fulani, akili zetu hufanya kazi haraka ili kufafanua nia zao. Utafiti uliofanywa na watafiti wa mitazamo katika Chuo Kikuu cha Johns Hopkins umetoa mwanga kuhusu jinsi watu wanaweza kuelewa kile ambacho wengine wanajaribu kujifunza kwa kutazama tu matendo yao. Utafiti huu wa msingi, uliochapishwa katika jarida la Proceedings of the National Academy of Sciences, umefichua kipengele ambacho mara nyingi hupuuzwa cha utambuzi wa binadamu, na athari kubwa kwa maendeleo ya mifumo ya akili ya bandia (AI).

Tofauti na kutambua vitendo vya kisayansi, ambavyo vinahusisha kutabiri vitendo vya haraka vya mtu, utafiti ulizingatia "vitendo vya epistemic." Vitendo hivi hufanywa wakati mtu anajaribu kukusanya taarifa au kujifunza kuhusu mazingira yake. Ingawa utafiti wa awali umeonyesha kuwa watu wanaweza kutambua kwa usahihi vitendo vya kisayansi, kidogo haikujulikana kuhusu jinsi tunavyoona na kuelewa vitendo vya epistemic.

Katika safu ya majaribio iliyohusisha washiriki 500, watafiti waliwauliza watu hao kutazama video za watu wakitikisa masanduku. Washiriki waliweza kutambua malengo ya kitetemeshi—ama kuamua idadi ya vitu ndani ya kisanduku au kujua umbo la vitu hivyo—ndani ya sekunde chache. Uwezo huu wa kutambua nia ya mtu mwingine kupitia matendo yao ni angavu na wa ajabu, ukiangazia michakato changamano ya utambuzi ambayo akili zetu hufanya bila kujitahidi.

Matokeo haya yana athari pana kwa uwanja wa ukuzaji wa AI. Kwa kuelewa jinsi wanadamu hukadiria malengo ya mtu mwingine kupitia vitendo, watafiti wanaweza kubuni mifumo ya AI ambayo imeandaliwa vyema kuingiliana na kuelewa tabia ya binadamu. Kwa mfano, msaidizi wa roboti anayetumia AI anaweza kuchanganua vitendo vya mteja na kutabiri kile anachotafuta, kutoa huduma iliyobinafsishwa zaidi na bora.

Katika masomo yajayo, timu ya Johns Hopkins inapanga kuchunguza tofauti kati ya dhamira ya kiakili na dhamira ya kiutendaji. Pia wana nia ya kuchunguza wakati ujuzi huu wa uchunguzi unatokea katika maendeleo ya binadamu na kama mifano ya hesabu inaweza kuundwa ili kufafanua zaidi uhusiano kati ya vitendo vya kimwili na dhamira ya epistemic.

Utafiti huu hautoi tu maarifa muhimu katika uelewa wetu wa utambuzi wa binadamu lakini pia unafungua uwezekano mpya wa teknolojia ya AI katika kufasiri vyema vitendo na nia za binadamu. Kwa kutumia maarifa haya, mifumo ya AI ya siku za usoni inaweza kuwa na utambuzi zaidi na ustadi wa kuelewa na kujibu mahitaji na matamanio ya mwanadamu.

Maswali ya mara kwa mara

Swali: Vitendo vya kipragmatiki na vitendo vya kiakili ni nini?

Vitendo vya kipragmatiki hurejelea vitendo vinavyohusisha kutabiri vitendo vya haraka vya mtu binafsi, ilhali vitendo vya epistemic hufanyika wakati mtu anajaribu kukusanya taarifa au kujifunza kitu kuhusu mazingira yake.

Swali: Watafiti walifanyaje majaribio yao?

Watafiti waliuliza washiriki 500 kutazama video ambazo mtu anatikisa sanduku. Washiriki waliweza kubaini ikiwa kitetemeshi kilikuwa kinajaribu kubaini idadi ya vitu ndani ya kisanduku au umbo la vitu.

Swali: Ni nini athari za utafiti huu kwa AI?

Kwa kuelewa jinsi wanadamu wanavyoona na kukisia nia za wengine kupitia vitendo, mifumo ya AI inaweza kuundwa ili kuelewa na kuingiliana vyema na tabia ya binadamu. Kwa mfano, msaidizi wa roboti anaweza kutabiri kwa usahihi kile ambacho mteja anatafuta kulingana na matendo yake.