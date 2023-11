Darubini ya Anga ya James Webb Inanasa Picha ya Kustaajabisha ya Kituo cha Galactic

By

Darubini ya Anga ya James Webb, inayoendeshwa na Utawala wa Kitaifa wa Anga na Anga (NASA), imezindua hivi majuzi picha ya kushangaza ya Sagittarius C (Sgr C), eneo linalounda nyota lililo umbali wa takriban miaka 300 ya mwanga kutoka Sagittarius A* , shimo jeusi kuu lililo katikati ya galaksi yetu ya Milky Way. Muhtasari huu wa hivi punde hutoa viwango vya undani na uwazi zaidi ambavyo havijawahi kushuhudiwa, vinavyoonyesha vipengele ambavyo havijawahi kuonekana.

Mpelelezi mkuu wa timu ya waangalizi, Samuel Crowe, mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Virginia, alielezea furaha yake, akisema, "Kwa kiwango cha azimio na unyeti tunachopata kutoka kwa darubini ya Webb, tunaona vipengele vingi katika eneo hili kwa mara ya kwanza kabisa.” Mshauri wa Crowe, Profesa Jonathan Tan, alisisitiza zaidi umuhimu wa kusoma kituo cha galaksi, akielezea kuwa mazingira ya hali ya juu zaidi katika galaksi yetu, ambapo nadharia za malezi ya nyota zinaweza kufanyiwa majaribio makali.

Ndani ya picha, NASA inaripoti uwepo wa kundi la protostars, ambazo ni nyota ambazo bado ziko katika mchakato wa kuunda na kukusanya molekuli. Protostar hizi hutoa mtiririko wa nje ambao hutoa mwangaza ndani ya wingu jeusi la infrared. Miongoni mwa makadirio ya nyota 500,000 zilizonaswa kwenye picha, protostar kubwa, zaidi ya mara 30 ya uzito wa Jua letu, huangaza kwenye kiini cha nguzo hii changa. Inashangaza, msongamano wa wingu inayojitokeza ya protostar ni ya juu sana hivi kwamba huzuia mwanga kutoka kwa nyota zilizo nyuma yake, na kusababisha kuonekana chini ya msongamano.

Darubini ya anga ya James Webb bila shaka imefichua habari nyingi kuhusu uundaji wa nyota katika mazingira magumu ya kituo cha galaksi yetu. Kwa uwezo wake wa hali ya juu, imepita data ya awali ya infrared, ikiwapa wanasayansi mtazamo mpya wa kuelewa ugumu wa ujirani wetu wa ulimwengu.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

Swali: Darubini ya anga ya James Webb ni nini?

J: Darubini ya Anga ya James Webb ni kiangazio cha anga kinachoendeshwa na NASA, kilichoundwa kuchunguza vitu vya angani katika mwanga wa infrared.

Swali: Picha ya hivi punde zaidi kutoka kwa Darubini ya Anga ya James Webb ilifichua nini?

J: Picha iliyonaswa na darubini ilionyesha maelezo ambayo hayajawahi kushuhudiwa ya eneo linalotengeneza nyota linalojulikana kama Sagittarius C, lililo karibu na shimo kubwa jeusi lililo katikati ya galaksi yetu ya Milky Way.

Swali: Kwa nini kusoma kituo cha galaksi ni muhimu?

J: Kituo cha galaksi kinawakilisha mazingira yaliyokithiri ndani ya galaksi yetu na hutoa fursa ya kujaribu kwa uthabiti nadharia za uundaji wa nyota.

Swali: Protostars ni nini?

J: Protostars ni nyota katika mchakato wa uundaji, bado hukusanya wingi kadri zinavyokua.

Swali: Je, ni msongamano gani wa wingu linalojitokeza la protostar?

J: Wingu linalozunguka protostars kwenye picha ni mnene sana, huzuia mwanga kutoka kwa nyota nyuma yake na kuunda mwonekano wa eneo lenye watu wachache.