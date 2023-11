Uchunguzi wa Anga za NASA wa Europa Clipper: Kuwaalika Watoto wa Dunia Kuacha Alama Yao Angani

By

NASA inajiandaa kuanza safari isiyo ya kawaida kuelekea mwezi wa Jupiter, Europa, na uchunguzi wao ujao wa anga za juu wa Europa Clipper. Juhudi hili kubwa linalenga kuchunguza na kuchunguza uwezekano wa kukaa kwa mwezi kwa maisha yote. Kwa kufurahisha, NASA inatoa fursa kwa watu kutoka kote ulimwenguni kushiriki katika safari hii ya kihistoria kwa kuandika majina yao kwenye microchip ambayo itachukuliwa kwenye chombo hicho.

Katika historia yake yote, NASA mara nyingi imekuwa ikishirikisha umma kwa kutoa mialiko ya kutuma majina yao angani. Tamaduni hii, yenye lengo la kukuza msaada wa umma, imekuza hisia kali ya uhusiano kati ya Dunia na maajabu ya ulimwengu. Kuanzia kutaja rovers hadi kusafirisha saini zilizoandikwa kwa mkono, NASA imeendelea kutafuta njia za ubunifu za kuhusisha watu katika safari zao za angani.

Kwa upande wa Europa Clipper, NASA inawaalika watu binafsi kuongeza majina yao kwenye microchip ambayo itaambatana na uchunguzi. Chombo cha anga za juu kinapokaribia Europa, kitaingia ndani ya mafumbo ya mwezi huu, kikitafuta kwa uangalifu ishara za bahari iliyofichwa chini ya uso wake. Zaidi ya hayo, misheni inatafuta kutambua eneo linalowezekana la kutua kwa misheni ya uchunguzi ya siku zijazo.

Hadi sasa, zaidi ya majina 840,000 tayari yamewasilishwa kwa ajili ya kujumuishwa kwenye microchip ya Europa Clipper, ushahidi wa maslahi ya ajabu ya umma katika uchunguzi wa anga. Zaidi ya hayo, chombo hicho kitabeba shairi lenye kichwa "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" la Mshairi Mshindi wa Marekani Ada Limon, likitoa heshima kwa asili ya fumbo ya asili yetu ya kimiminika.

Uzinduzi wa Europa Clipper umepangwa kufanyika Oktoba mwaka ujao, na kuashiria mwanzo wa safari yake ambayo itapita Mars na Dunia kabla ya kufikia Jupiter. Uchunguzi huo unapanga kutumia miaka kadhaa kutazama Europa, ikichunguza pande zake za Jupiter na za mbali. Hatimaye, dhamira ya Europa Clipper itahitimishwa kwa ajali kubwa katika Ganymede, mwezi mwingine wa Jupiter.

Juhudi hii inatumika kama ushahidi wa kujitolea kwa NASA katika kukuza ushiriki wa umma na udadisi kuhusu ulimwengu. Kwa kuruhusu watu kuacha alama zao kwenye Europa Clipper, NASA inageuza kile ambacho kingekuwa uchunguzi wa nafasi ya pekee kuwa chombo cha ulimwengu kinachowakilisha roho ya pamoja ya uchunguzi wa wanadamu.

Maswali ya mara kwa mara

1. Ninawezaje kushiriki katika misheni hii?

Ili kushiriki, tembelea europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ na uongeze jina lako kwenye microchip ya chombo hicho kabla ya tarehe 31 Desemba.

2. Je, kuna kikomo kwa idadi ya majina ambayo yanaweza kuwasilishwa?

Hapana, hakuna kikomo. NASA inakaribisha majina mengi iwezekanavyo kujumuishwa kwenye microchip.

3. Je, nitapokea uthibitisho wowote baada ya kuwasilisha jina langu?

Ingawa NASA haitoi uthibitisho wa mtu binafsi, uwe na uhakika kwamba jina lako litajumuishwa kwenye microchip.

4. Europa Clipper inatarajiwa kuwasili lini Europa?

Iwapo kila kitu kitaenda sawa, chombo hicho kitaingia kwenye mzunguko wa Jupiter katika takriban miaka mitano kuanzia tarehe ya kuzinduliwa.

5. Nini kitatokea kwa Europa Clipper baada ya kazi yake kukamilika?

Chombo hicho kimepangwa kuanguka kwenye Ganymede, mwezi mwingine wa Jupiter.