NASA Inaalika Kila Mtu Kutuma Jina Lao kwa Jupiter's Moon Europa

NASA inatoa fursa ya ajabu kwa wapenda nafasi kuweka majina yao kwenye microchip ambayo itakuwa ndani ya uchunguzi wa anga ya Europa Clipper. Chombo hicho kimepangwa kuingia kwenye mzunguko wa Jupiter katika miaka mitano ijayo, kwa lengo kuu la kuchunguza Europa, mojawapo ya miezi ya kuvutia ya jitu hilo la gesi, ili kutafuta dalili za kukaa. Wanasayansi wanakisia kwamba Europa inaweza kuwa na bahari chini ya tabaka lake la nje.

Ingawa mpango huu unaweza kuonekana kama riwaya, NASA ina utamaduni wa muda mrefu wa kushirikisha umma na kualika ushiriki wao wa vitendo katika misheni mbalimbali ya anga. Mnamo 1995, rover ya kwanza ya Mars, Sojourner, ilipewa jina la mwanaharakati wa haki za wanawake wa karne ya 19, Sojourner Truth, kufuatia pendekezo lililotolewa na msichana wa miaka 12. Mfano mwingine ni pamoja na DVD ndogo iliyobeba maelfu ya saini ambazo zilitumwa kwa Zohali kwenye probe ya Cassini-Huygens.

Misheni ya Europa Clipper inalenga kubainisha maeneo yanayoweza kutua kwa ajili ya misheni ya baadaye kwenye Europa. Itatumia miaka miwili kuchunguza upande unaoelekea mbali na Jupiter na miaka mingine miwili upande unaokabili kampuni kubwa ya gesi. Mwishoni mwa kazi yake, chombo hicho kitagongana kwa makusudi na Ganymede, mojawapo ya miezi mingine ya Jupiter.

Hadi sasa, zaidi ya majina 840,000 tayari yamewasilishwa ili kujumuishwa kwenye microchip, na watu binafsi bado wana fursa ya kuongeza majina yao hadi tarehe ya mwisho tarehe 31 Desemba. Ili kushiriki, watu wanaovutiwa wanaweza kutembelea tovuti ya NASA kwa europa.nasa.gov na kujisajili. Zaidi ya hayo, Europa Clipper pia itabeba shairi maalum lenye jina la "In Praise of Mystery: Poem for Europa" lililoandikwa na Mshairi Mshindi wa Marekani Ada Limon.

Kutuma majina angani kunaashiria udadisi usiobadilika wa wanadamu na hamu yetu isiyoyumba ya kuchunguza zaidi ya mipaka ya sayari yetu ya nyumbani. Europa Clipper inapoanza safari yake kuu, itabeba matarajio na ndoto za maelfu ya watu, wote wanaotamani kuacha alama zao katika anga kubwa.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

1. Je, kuna yeyote anayeweza kushiriki katika mpango huu?

Kabisa! Mpango huu uko wazi kwa kila mtu, na kuruhusu mtu yeyote kutumwa jina lake kwenye mwezi wa Jupiter's Europa.

2. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha majina ni lini?

Mwisho wa kutuma majina ni tarehe 31 Desemba.

3. Je, Europa Clipper itabeba vitu gani vingine?

Mbali na majina, chombo hicho pia kitakuwa na shairi lenye jina la “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” lililoandikwa na Mshairi Mshindi wa Marekani Ada Limon.

4. Nini madhumuni ya misheni ya Europa Clipper?

Madhumuni ya kimsingi ya misheni ya Europa Clipper ni kuchunguza Europa na kutafuta dalili za kukaliwa na watu, na pia kutambua mahali panapowezekana kutua kwa misheni ya baadaye ya mwezi.

5. Majina mangapi yamekusanywa hadi sasa?

Zaidi ya majina 840,000 tayari yamekusanywa kwa ajili ya misheni ya Europa Clipper.