Uzuri wa Kupatwa kwa Mwezi: Tamasha la Mbingu

Je, uko tayari kwa maonyesho ya ajabu ya ukuu wa mbinguni? Jiandae kama kupatwa kwa mwezi kwa sehemu, kujulikana kama Chandra grahan, hupamba anga Jumamosi, Oktoba 28, na kuendelea hadi Jumapili, Oktoba 29. Tukio hili la ajabu hutokea wakati Dunia inapojiweka katikati ya Jua ng'ao na Mwezi unaochaa, ikitoa matokeo yake. kivuli juu ya uso wa mwezi, na kuunda tamasha la kushangaza ambalo huvutia watazamaji wa anga duniani kote.

Hebu wazia jambo hili: Dunia ikiwa ni tufe iliyopanuka, Jua linalong'aa, na Mwezi kama obi ing'aayo. Dunia inapoteleza kwenye njia ya mwandamo, kivuli chake hugusa Mwezi kwa umaridadi, na kuficha mng'ao wake hatua kwa hatua, na kusababisha kutoweka kabisa au mabadiliko ya kuvutia ya rangi.

Kuna aina mbili za kupatwa kwa mwezi ambazo huwaroga waangalizi:

1. Kupatwa Kamili kwa Mwezi: Wakati wa kupatwa kamili kwa mwezi, Dunia inakumbatia Mwezi kikamilifu, na kuufunika kwa giza la kustaajabisha. Mkutano huu wa ajabu mara nyingi hupa uso wa mwezi na hue nyekundu au ya shaba. Mwangaza wa jua unaporudi kwenye angahewa la dunia, urefu wa mawimbi fupi hutawanyika, na rangi nyekundu ndefu hupita kwa neema, na kuukumbatia Mwezi kwa rangi yake ya kuvutia. Muonekano huu wa kustaajabisha umejulikana kama "mwezi wa damu."

2. Kupatwa kwa Mwezi kwa Sehemu: Katika kupatwa kwa mwezi kwa sehemu, ni sehemu tu ya Mwezi inajisalimisha kwa kivuli cha Dunia. Inaweza kufanana na kuumwa kutoka kwa sayari ya mbinguni au kufichua sehemu yenye giza inayovutia, na kuongeza fitina kwenye onyesho la mwezi.

Tukichunguza mahususi, tukio la kusisimua la kupatwa kwa mwezi kwa sehemu ya 2023 litaanza Jumamosi, Oktoba 28, na kuendelea hadi Jumapili, Oktoba 29. Nchini India, kupatwa huko kunatarajiwa kuanza saa 11:31 jioni siku ya Jumamosi na. mwisho kwa saa 1 na dakika 19 ya kushangaza, kutoka 1:05 AM hadi 2:24 AM siku ya Jumapili. Wakati wa kilele chake karibu 1:05 AM, Mwezi utapata sehemu ya kina, yenye kivuli ya kivuli cha Dunia, inayojulikana kama mwavuli, ikifunika kwa usanii sehemu ya uso wake unaovutia.

Uzuri wa tukio hili la mbinguni utapamba si India pekee bali pia maeneo mbalimbali katika Kizio cha Mashariki, kutia ndani Afrika, Ulaya, Asia, na sehemu fulani za Australia. Ingawa watazamaji kutoka Amerika wanaweza kukosa tukio hili la kuvutia, sehemu fulani za Brazili zitapata fursa ya kushuhudia uchawi huo Mwezi unapoibuka kwa uzuri kwenye upeo wa macho.

Maswali:

Swali: Kupatwa kwa mwezi ni nini?

J: Kupatwa kwa mwezi hutokea wakati Dunia inapojipanga kati ya Jua na Mwezi, ikitoa kivuli chake juu ya uso wa mwezi.

Swali: Je, kupatwa kwa mwezi kunatokeaje?

J: Wakati wa kupatwa kamili kwa mwezi, Dunia hufunika Mwezi kikamilifu, na kusababisha mwonekano wake mwekundu au wa shaba kutokana na mwanga wa jua uliochujwa kupita kwenye angahewa ya Dunia.

Swali: Kupatwa kwa mwezi kwa sehemu ni nini?

J: Katika kupatwa kwa mwezi kwa kiasi, ni sehemu tu ya Mwezi hufunikwa na kivuli cha Dunia, hivyo kusababisha mwonekano wa kuvutia kama wa kuuma au sehemu yenye giza.

Swali: Kupatwa kwa mwezi kwa sehemu kutatokea lini mnamo 2023?

J: Kupatwa kwa mwezi kwa sehemu kutatukia Jumamosi, Oktoba 28, na kuendelea hadi Jumapili, Oktoba 29.

Swali: Je, kupatwa kwa mwezi kutaonekana nchini India?

J: Ndiyo, kupatwa kwa mwezi kutaonekana katika sehemu zote za India, pamoja na maeneo ya Enzi ya Mashariki kama vile Afrika, Ulaya, Asia, na baadhi ya maeneo ya Australia.

