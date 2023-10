Enzi ya Anga Inaacha Alama yake kwenye Angahewa ya Dunia

By

Utafiti wa hivi majuzi uliochapishwa katika Proceedings of the National Academy of Sciences unaonyesha kwamba Enzi ya Anga ina athari kwenye angahewa ya Dunia. Watafiti wamegundua kiasi kikubwa cha metali katika erosoli angani, ikiwezekana kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya angani na kurushwa kwa satelaiti na kurudi. Uwepo huu wa chuma unabadilisha kemia ya angahewa, ambayo inaweza kuathiri safu ya ozoni na hali ya hewa.

Ikiongozwa na Dan Murphy kutoka Utawala wa Kitaifa wa Bahari na Anga, timu ya utafiti iligundua zaidi ya vipengele 20 katika uwiano vinavyolingana na vile vinavyotumiwa katika aloi za vyombo vya anga. Waliona kwamba wingi wa metali fulani, kama vile lithiamu, alumini, shaba, na risasi, kutoka kwenye uingiaji tena wa chombo cha angani ulizidi kwa mbali viwango vya metali hizi zinazopatikana katika vumbi asilia la anga. Kwa kushangaza, karibu 10% ya chembe kubwa za asidi ya sulfuriki, ambayo husaidia kulinda na kuzuia safu ya ozoni, ina alumini na metali nyingine za anga.

Wanasayansi hao wanakadiria kuwa kufikia 2030, hadi satelaiti 50,000 zaidi zinaweza kufikia obiti. Hii ina maana kwamba, katika miongo michache ijayo, hadi nusu ya chembe za stratospheric sulfuriki asidi inaweza kuwa na metali kutoka kwa kuingia tena. Madhara ya hili kwenye angahewa, tabaka la ozoni, na maisha duniani bado hayajulikani.

Kusoma stratosphere ni changamoto, kwani ni eneo ambalo wanadamu hawaishi. Ndege za juu pekee ndizo zinazoingia katika eneo hili kwa muda mfupi. Walakini, kama sehemu ya Mpango wa Sayansi ya Anga ya NASA, wanasayansi hutumia ndege za utafiti kukusanya sampuli za stratosphere. Vyombo vimeunganishwa kwenye koni ya pua ili kuhakikisha kuwa sampuli ya hewa ni safi na isiyo na wasiwasi.

Stratosphere ni safu ya angahewa thabiti na inayoonekana kuwa tulivu. Pia ni makao ya safu ya ozoni, sehemu muhimu ya kulinda maisha duniani kutokana na mionzi hatari ya urujuanimno. Katika miongo michache iliyopita, tabaka la ozoni limekuwa chini ya tishio, lakini juhudi zilizoratibiwa za kimataifa zimefanywa kulirekebisha na kulijaza tena.

Idadi inayoongezeka ya kurushwa kwa nafasi na urejeshaji ina jukumu la kuanzisha metali zaidi kwenye stratosphere. Roketi zinaporushwa na satelaiti kutumwa, huacha nyuma safu ya chembe za chuma ambazo zina uwezo wa kuathiri angahewa kwa njia ambazo wanasayansi bado wanajaribu kuelewa.

Kwa kumalizia, utafiti unaangazia hitaji la utafiti zaidi ili kubaini matokeo kamili ya Enzi ya Anga kwenye angahewa ya Dunia. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kuongezeka kwa uwepo wa metali kutoka kwa vyombo vya anga na satelaiti kunaweza kuwa na athari kwa hali ya hewa, safu ya ozoni, na uwezekano wa jumla wa sayari yetu.

