Mshangao wa Mbinguni: Mkutano wa Kushangaza wa Chombo cha Anga cha Lucy

Wakati chombo cha anga cha NASA Lucy kilipoanza kazi yake ya kuchunguza asteroidi za Trojan, hakikutarajia kamwe kujikwaa kwenye tukio lisilotarajiwa la angani. Wakati wa safari ya hivi majuzi ya asteroid ndogo ya Dinkinesh, Lucy alipata ufunuo wa kushangaza - asteroid ya pili, mwezi, ilionekana kwenye rada yake, wahandisi wa kushangaza na wanasayansi sawa.

Chombo cha anga cha juu cha Lucy, ambacho kilizinduliwa Oktoba 16, 2021, kilikutana kwa mara ya kwanza na Dinkinesh mnamo Novemba 1, 2023. Lucy alipokuja ndani ya maili 265 (kilomita 425) kutoka kwa uso wa Dinkinesh, picha ya ajabu iliyonaswa na Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager. (L'LORRI) ilifichua kwamba Dinkinesh, kwa kweli, ni asteroidi ya binary. Asteroid kuu hupima takriban maili 0.5 (mita 790) kwa upana, huku mwenza wake mdogo akiwa na ukubwa wa maili 0.15 (mita 220).

Ugunduzi wa asili ya Dinkinesh haukutarajiwa kabisa. Watafiti walikuwa wametumia data ya infrared kutoka kwa Utafiti wa Infrared wa NASA wa Wide-field Infrared Survey (WISE), pamoja na data inayobadilika-badilika iliyozingatiwa na zana za Lucy wakati wa mbinu yake, ili kutarajia matokeo haya. Hata hivyo, uthibitisho wa Dinkinesh kuwa asteroid binary umechochea msisimko miongoni mwa jumuiya ya wanasayansi.

Ipo katika Ukanda Mkuu wa Asteroidi wa ndani kati ya Mirihi na Jupita, Dinkinesh ni mojawapo ya maajabu ambayo Lucy atagundua wakati wa misheni yake. Kusudi kuu la Lucy ni kusoma asteroidi za Trojan - mabaki ya zamani ya mfumo wa jua wa mapema ambao hukusanyika katika "makundi" mawili tofauti mbele na nyuma ya Jupiter kwenye obiti yake. Makundi haya, ambayo mara nyingi hujulikana kama "watoto wa Jupiter," ni somo la kuvutia la wanasayansi.

Lucy anapoendelea na safari yake, ina mfululizo wa flybys zilizopangwa na asteroidi mbalimbali, zinazotoa mwangaza wa utofauti tajiri wa miili ya mbinguni inayoishi katika mfumo wetu wa jua. Kufuatia pambano la mafanikio na Dinkinesh, Lucy sasa ameratibiwa kuchunguza "Donaldjohanson" mnamo Aprili 20, 2025, iliyo katika Ukanda Mkuu wa Asteroid kati ya Mirihi na Jupita.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

Swali: Asteroid binary ni nini?

J: Asteroid binary inarejelea mfumo ambapo asteroidi mbili zinazunguka katikati ya molekuli. Asteroidi hizi mbili zinaweza kuwa na ukubwa sawa au tofauti za ukubwa tofauti.

Swali: Trojan asteroids ni nini?

A: Trojan asteroids ni mkusanyiko wa asteroidi zinazoshiriki obiti sawa na sayari, haswa Jupiter katika kesi hii. Wamewekwa katika makundi mawili yanayoitwa makundi, yaliyo mbele na nyuma ya Jupiter kando ya obiti yake.

Swali: Kwa nini chombo cha anga cha Lucy kinaitwa "Lucy"?

J: Chombo cha anga cha juu cha Lucy kimepewa jina la babu wa binadamu aliyevumbuliwa huko Afar, Ethiopia mwaka wa 1974. Mifupa hiyo iliitwa Lucy baada ya mwanapaleontolojia Donald Johanson kucheza wimbo wa Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds” usiku wa ugunduzi huo.

Vyanzo: NASA (nasa.gov)