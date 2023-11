Furahia Utunzaji wa Anga kwa Mtiririko wa Moja kwa Moja wa Wanaanga wa NASA kwenye Misheni

NASA inatazamia kutiririsha moja kwa moja matembezi ya anga ya juu siku ya Jumatano, Novemba 1, kuonyesha kazi ya ukarabati inayofanywa na wanaanga kwenye Kituo cha Kimataifa cha Anga za Juu (ISS). Onyesho hili la kuvutia la kazi ya mikono ya angavu litawajumuisha wanaanga wa NASA Loral O'Hara na Jasmin Moghbeli, wakishirikiana katika misheni ya saa sita na nusu kuchukua nafasi ya kubeba na kuondoa kipande cha kifaa kutoka nje ya kituo.

Lengo kuu la jitihada hii ya matengenezo ni kuondoa kisanduku cha kielektroniki kiitwacho Kikundi cha Redio Frequency kutoka kwa antena ya mawasiliano kwenye ISS. Kwa kuongeza, O'Hara na Moghbeli watakuwa wakichukua nafasi ya mojawapo ya makusanyiko kumi na mawili yanayobeba trundle kwenye kiungo cha mzunguko cha alpha cha jua. Viungio hivi muhimu huwezesha paneli za jua za kituo kuongeza ufyonzaji wao wa nishati kwa kurekebisha kila mara pembe zao kwa ufuatiliaji bora wa jua wakati wa mzunguko wa kituo kuzunguka Dunia.

Hapo awali ilipangwa Oktoba 30, safari ya anga ya juu ilibidi kuratibiwa upya kwa sababu ya uvujaji wa baridi. Kuepuka uchafuzi wowote unaoweza kutokea na kuhakikisha ustawi wa wafanyakazi, NASA ilifanya uamuzi wa kuahirisha misheni hiyo. Uvujaji huu ni wa hivi punde zaidi katika mfululizo wa uvujaji wa kupoza ambao ISS imepata katika miezi ya hivi karibuni, na kuathiri ufundi wa stesheni na gati.

Kwa wale wanaotamani kushuhudia juhudi hizo, NASA itakuwa ikitiririsha safari nzima ya anga za juu moja kwa moja kwenye kituo chake cha Televisheni cha NASA. Unaweza kusikiliza tukio kupitia video iliyopachikwa hapo juu au kwa kutembelea ukurasa wa YouTube wa NASA. Ufuatiliaji utaanza saa 6:30 am ET (3:30 am PT), na safari ya anga ya juu yenyewe itaanza muda mfupi baadaye saa 8 asubuhi ET (5 asubuhi PT).

