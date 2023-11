Sanamu Mpya Imezinduliwa katika Shule ya Upili ya Nossal Ili Kuheshimu Hadithi ya Karibu

By

Shule ya Upili ya Nossal huko Berwick hivi majuzi imefichua sanamu ya shaba yenye ukubwa wa maisha kwa heshima ya Sir Gustav Nossal AC anayeheshimiwa. Sanamu hii nzuri sana iliyobuniwa na wachongaji mashuhuri wa kimataifa Gillie na Marc inaenzi mafanikio ya ajabu ya kisayansi ya Sir Nossal, mchango wake mkubwa katika shule, na tabia yake ya kufikika na ya urafiki.

Mnamo tarehe 20 Novemba, jumuiya ya shule ilikusanyika pamoja ili kushuhudia uzinduzi mkuu wa sanamu, kukumbuka urithi wa kudumu wa Sir Nossal. Rais wa baraza la shule hiyo Dk.John Inns alieleza kufurahishwa kwake na hatimaye kuona sanamu hiyo ikiwa hai baada ya miaka kadhaa ya mipango na maandalizi makini iliyoanza mwaka 2019 kwa lengo la kwenda sanjari na maadhimisho ya miaka 10 ya shule hiyo. 2020.

Mkuu mwanzilishi wa Shule ya Upili ya Nossal, Roger Page, alishiriki mawazo yake juu ya umuhimu wa sanamu hiyo. Akiangazia jukumu muhimu la Sir Nossal ndani ya jumuiya ya shule, Ukurasa alielezea matumaini yake kwamba sanamu hiyo ingetumika kama heshima inayofaa kwa uhusiano wao. Alisisitiza zaidi kwamba Sir Nossal mara nyingi alitembelea shule hiyo, akichukua wakati wa kuingiliana na wanafunzi, wafanyikazi, na wageni. Kama ishara ya mwingiliano huu unaopendwa, sanamu ya shaba ya Sir Nossal aliyeketi itaonyeshwa kwa ufasaha kwenye lango la mbele la shule.

Zaidi ya kutambuliwa kwake nchini, Sir Gustav Nossal ni mtu maarufu kitaifa na kimataifa. Alipotunukiwa Tuzo ya Mwaustralia Bora wa Mwaka mwaka wa 2000, Sir Nossal ameacha alama isiyofutika kwa jumuiya za Australia na kimataifa. Kando na kazi yake ya msingi katika uwanja wa elimu ya kinga, pia amejitolea katika juhudi nyingi za kibinadamu. Mafanikio yake mashuhuri ni pamoja na kuwa mwenyekiti wa Mpango wa Kimataifa wa Chanjo na Chanjo katika Shirika la Afya Ulimwenguni, pamoja na kushirikiana na Mpango wa Chanjo wa Wakfu wa Bill na Melinda Gates.

Mzaliwa wa Austria mwaka wa 1931, Sir Nossal alihamia Australia akiwa na umri mdogo. Kushinda kizuizi cha lugha, alifaulu kitaaluma, na kuwa mwanafunzi bora katika shule yake na hatimaye kupata digrii yake ya matibabu kutoka Chuo Kikuu cha Sydney. Baadaye, Sir Nossal alifuata Ph.D. katika Chuo Kikuu cha Melbourne. Kazi yake ya kifahari ilimpeleka kwenye Taasisi ya Utafiti wa Matibabu ya Melbourne ya Walter na Eliza Hall (WEHI), ambapo alihudumu kama mkurugenzi kutoka 1965 hadi 1996.

Sir Nossal alionyesha matumaini yake kwamba sanamu hiyo, pamoja na ushawishi wake unaoendelea shuleni, itawatia moyo vizazi vijavyo kutimiza ndoto zao. Aliwakumbusha watazamaji kwamba Australia ni nchi yenye fursa kubwa na alionyesha shukrani na fahari yake kwa kusimama mbele yao. Sir Gustav Nossal alihimiza kila mtu kukumbuka wakati wao katika Shule ya Upili ya Nossal kwa furaha.

Mradi wa sanamu uliwezekana kupitia michango ya jumuiya ya shule na michango ya ukarimu kutoka kwa wasambazaji wa biashara kama vile PSW Uniforms na Edunet Computers, pamoja na mchango mkubwa kutoka kwa WEHI kwa kutambua michango muhimu ya Sir Gustav Nossal kwa utafiti wa matibabu na utafiti. shirika lenyewe.

Maswali

Sir Gustav Nossal ni nani?

Sir Gustav Nossal ni mwanasayansi wa Australia na mfadhili wa kibinadamu aliyezaliwa Austria. Anajulikana kwa kazi yake katika uwanja wa elimu ya kinga na ametoa mchango mkubwa katika utafiti wa matibabu ulimwenguni. Sir Nossal alipokea tuzo ya Australian of the Year mwaka wa 2000 na amehudumu katika nyadhifa za uongozi na mashirika yanayoheshimiwa kama vile Shirika la Afya Ulimwenguni na Mpango wa Chanjo wa Bill and Melinda Gates Foundation.

Kwa nini sanamu ilizinduliwa katika Shule ya Upili ya Nossal?

Sanamu hiyo ya shaba ilizinduliwa katika Shule ya Upili ya Nossal ili kuenzi mafanikio ya Sir Gustav Nossal, jukumu lake kuu katika jumuiya ya shule, na asili yake ya kufikiwa. Sanamu hiyo hutumika kama kumbukumbu kwa michango yake ya kisayansi na ushawishi wake unaoendelea kama chanzo cha msukumo kwa wanafunzi na wafanyikazi sawa.

Ni nani aliyeunda sanamu hiyo?

Sanamu hiyo iliundwa na wachongaji wanaotambulika kimataifa Gillie na Marc, wanaojulikana kwa vipaji vyao vya kipekee na uwezo wa kunasa kiini na mafanikio ya watu mashuhuri.