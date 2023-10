Mtazamo wa Ulimwengu wa Mafumbo wa Magalaksi ya Giza

By

Maada nyeusi, dutu isiyoeleweka na isiyoeleweka ambayo hufanyiza sehemu kubwa ya ulimwengu wetu, inaendelea kuwavutia wanaastronomia. Ingawa haionekani kwa kiasi kikubwa, mifano ya kisayansi inadokeza kwamba mada nyeusi ni sehemu kubwa ya 26% ya ulimwengu, na kupita kiasi cha maada ya kawaida tunayoweza kuona.

Katika jitihada ya kuelewa siri za ulimwengu, wanaastronomia wamekumbana na galaksi ambazo utunzi wake kwa sehemu kubwa ni maada nyeusi. Ugunduzi mmoja kama huo ulikuwa Galaxy Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) mwaka wa 2016. Licha ya wingi wake kulinganishwa na Milky Way, ukosefu wa nyota angavu na muundo wa kawaida wa galaksi ulidokeza kutawala kwa mada nyeusi ndani ya galaksi hii ya fumbo.

Wanasayansi pia wamekutana na "galaksi zilizo karibu na giza," ambazo hazipungukiwi kuwa na giza kabisa. Makundi haya ya nyota yana mwanga mdogo na yana kiasi kikubwa cha maada nyeusi. Katika ufunuo wa kutisha, watafiti wanaweza kuwa wamegundua hivi karibuni gala kubwa zaidi ya giza hadi sasa.

Inayoitwa galaksi ya "Nube", mwili huu wa anga unakadiriwa kuwa na umri wa takriban miaka bilioni 10. Ugunduzi wake ulikuja kupitia uchanganuzi wa data iliyokusanywa na Mradi wa Urithi wa IAC Stripe 82, ambao ulizingatia eneo maalum la anga lililoonyeshwa na Darubini ya SDSS. Kinachotenganisha Nube ni radius yake ya ajabu ya nusu-mass ya miaka mwanga 22,500, mara tatu zaidi ya wastani wa UDG.

Zaidi ya hayo, galaksi ya Nube inaonyesha kiwango cha chini sana cha uzalishaji wa macho, na kusababisha mwangaza wa uso wa 26.75 mag/arcsec2 pekee. Ili kuweka jambo hili katika mtazamo, UDG za kawaida, ambazo tayari zimezingatiwa kati ya galaksi hafifu zaidi katika ulimwengu unaoonekana, zina mwangaza wa uso ambao ni mara kumi zaidi. Kwa kweli, vitu vya angani yenye kina kirefu zaidi ya 22 mag/arcsec vinachukuliwa kuwa hafifu, na anga yenye giza kabisa inayopima kwenye uso wa mwangaza wa 21.8 mag/arcsec.

Ikiwa na wingi wa nyota wa takriban mara milioni 390 ya Jua letu, Nube inafifia kwa kulinganisha na mwangaza wa Milky Way. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba hata UDGs za kawaida zina nyota 1% tu kama galaksi yetu ya nyumbani, na kufanya kulinganisha aina mbili za galaksi kuwa sawa kwa kiasi fulani.

Ugunduzi wa galaksi ya Nube umeibua mijadala ya kuvutia miongoni mwa wanasayansi kuhusu asili yake na sifa zake za kipekee. Asili yake ya kipekee ni matokeo ya malezi yake, au kuna kitu cha kubadilisha kilitokea baadaye? Wakati ujao una matarajio ya kusisimua ya kufunua fumbo la galaksi hizi za giza.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

Swali: Jambo la giza ni nini?

J: Maada nyeusi ni aina ya mada ambayo haitoi, hainyonyi, au kuakisi mwanga, na kuifanya isionekane na isitambulike kupitia njia za kitamaduni. Inaaminika kuwa inaunda karibu 26% ya ulimwengu.

Swali: Galaksi iliyo karibu na giza ni nini?

J: Galaksi iliyokaribia giza inarejelea galaksi ambayo ina mwangaza mdogo na ina kiasi kikubwa cha mada nyeusi. Makundi haya ya nyota hayana giza kabisa lakini yanakaribia kufikia ufafanuzi huo.

Swali: Je, galaksi ya Nube iligunduliwaje?

A: Galaxy Nube ilitambuliwa kupitia uchanganuzi wa data kutoka kwa Mradi wa Urithi wa IAC Stripe 82. Mradi huo ulilenga eneo maalum la anga lililoonyeshwa na Darubini ya SDSS.

Swali: Je, galaksi ya Nube inalinganishwaje na Milky Way?

J: Nyota ya Nube ina molekuli ya nyota takriban mara milioni 390 ya Jua letu, wakati Milky Way ni kubwa mara 3,800 zaidi. Walakini, kulinganisha hizi mbili ni changamoto kwani hata UDG za kawaida zina nyota chache sana kuliko Milky Way.

Swali: Ugunduzi wa galaksi za giza unamaanisha nini?

J: Ugunduzi wa galaksi za giza huibua maswali ya kuvutia kuhusu asili na asili ya miili hiyo ya anga. Wanasayansi wanavutiwa na ikiwa mali zao za pekee zilijitokeza wakati wa malezi au zilikuwa matokeo ya matukio ya mabadiliko ya baadaye.