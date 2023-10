Hubert Reeves: Mwanaastrofizikia na Mwasilishi wa Sayansi

By

Hubert Reeves, mwanasaikolojia wa Kanada-Ufaransa ambaye aliaga dunia hivi majuzi akiwa na umri wa miaka 91, hakuwa tu mwanasayansi mashuhuri bali pia mwanasayansi mashuhuri wa mawasiliano. Alizaliwa Montreal mnamo 1932, Reeves alikuza shauku ya unajimu akiwa na umri mdogo, akigundua ulimwengu asilia na kusoma nyota kama mwanaanga. Kuvutiwa kwake na ulimwengu kulimfanya afuate taaluma ya unajimu, hatimaye akapata PhD kutoka Chuo Kikuu cha Cornell na kuwa mshauri wa mpango wa anga za juu wa NASA.

Reeves alijulikana kwa uwezo wake wa kueleza dhana changamano za kisayansi kwa umma kwa ujumla, na alitaka kushiriki upendo wake wa sayansi na ulimwengu na hadhira pana zaidi. Mnamo 1981, alichapisha kitabu kilichoitwa "Patience dans l'Azur" (Atomu za Ukimya: Uchunguzi wa Elimu ya Ulimwenguni), ambacho kiliuzwa sana nchini Ufaransa na kilitafsiriwa katika lugha 25. Kitabu kilisifiwa kwa uwezo wake wa kugeuza astrofizikia kuwa sakata kuu, na kiliimarisha sifa ya Reeves kama mwasiliani stadi wa sayansi.

Katika kazi yake yote, Reeves aliandika zaidi ya vitabu 40, pamoja na majina kadhaa ya watoto. Alifahamika sana kwenye Televisheni ya Ufaransa, akionekana kwenye vipindi maarufu vya mazungumzo ya fasihi na kuvutia watazamaji kwa nywele zake nyeupe-mwitu, macho yanayopepesa, na lafudhi ya Quebec. Tabia yake ya mvuto na ya kuvutia ilimfanya kuwa mzungumzaji anayetafutwa sana katika ulimwengu unaozungumza Kifaransa, ambapo alijulikana kama Kifaransa sawa na Carl Sagan.

Reeves hakuwa tu mzungumzaji wa sayansi bali pia mwanamazingira mashuhuri. Alitetea kwa bidii ulinzi wa maumbile na akaonya juu ya hatari za kujiangamiza ambazo wanadamu hukabili. Aliamini kwamba wanadamu si viumbe vilivyochaguliwa na kwamba ni lazima tuwajibike kwa matendo yetu ili kuhakikisha kwamba tunaishi.

Michango ya Hubert Reeves katika nyanja ya unajimu na mawasiliano ya sayansi imeacha athari ya kudumu. Uwezo wake wa kuziba pengo kati ya ujuzi wa kisayansi na umma kwa ujumla umewachochea watu wengi kutafakari mafumbo ya ulimwengu na kuthamini na kulinda ulimwengu wa asili.

Vyanzo:

- "Hubert Reeves: Mwanaanga ambaye alikua msomi mkuu wa umma nchini Ufaransa", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, mwanafizikia na mwanamazingira ambaye alieneza upendo wake wa sayansi - obituary", The Telegraph.