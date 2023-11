Asteroids Mpya Zinazopewa Jina la Wakazi wa Peninsula ya Saanich

By

Wapenda astronomia katika Peninsula ya Saanich wana jambo la kusherehekea kwani wakaazi wawili wa eneo hilo, Chris Gainor na Lauri Roche, walitunukiwa hivi majuzi na Muungano wa Kimataifa wa Unajimu. Wawili hao walijiunga na orodha mashuhuri ya watu 38 ambao walikuwa na asteroidi zilizopewa jina lao, wakiimarisha michango yao kwenye uwanja.

Gainor, mkazi wa Sidney, alieleza mshangao wake alipopokea habari hizo. Alibainisha kuwa hii ilikuwa heshima ya kipekee na isiyotarajiwa, ambayo bado anajaribu kuelewa kikamilifu. Asteroidi yake, iliyopewa jina la 20041 Gainor, inakaa katika ukanda mkuu wa asteroid kati ya Mirihi na Jupita, ikikamilisha mzunguko mmoja wa kuzunguka jua kila baada ya miaka minne.

Akiwa na usuli wa kuvutia unaojumuisha uandishi wa habari, urais wa Jumuiya ya Kifalme ya Astronomical ya Kanada, na uandishi wa vitabu na karatasi nyingi za uchunguzi wa anga, Gainor anaona heshima hii kama kutambuliwa kwa kazi yake kubwa. Anakiri kwa unyenyekevu umuhimu wa mchango wake katika uwanja huo.

Roche, mkazi wa Brentwood Bay, amejitolea miongo kadhaa kuelimisha watu kuhusu nafasi. Asteroidi yake, iliyopewa jina la 20035 Lauriroche, bado haijazingatiwa kwa sababu ya nafasi yake ya sasa upande wa pili wa jua. Gainor alitaja kwamba hata wakati asteroid iko karibu na Dunia, itahitaji darubini yenye nguvu ili kuiona.

Kama mwanachama hai wa Friends of the Dominion Astrophysical Observatory na rais wa zamani wa sura ya Victoria ya Royal Astronomical Society of Kanada, Roche ametoa mchango mkubwa katika kueneza elimu ya nyota katika eneo hilo. Gainor anampongeza kwa kujitolea na mafanikio yake.

Wote wawili Gainor na Roche wanatazamia kupata maono ya asteroidi zao katika siku zijazo. Gainor alionyesha uwezekano wa kutumia darubini ya Dominion Astrophysical Observatory kutazama asteroidi yake inapokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuonekana.

Heshima hii haiangazii tu mafanikio ya wakaazi hawa wa eneo hilo lakini pia inaangazia shauku na ari waliyo nayo watu binafsi katika Rasi ya Saanich kwa taaluma ya unajimu.

Maswali

1. Asteroid hizi ziliitwaje?

Umoja wa Kimataifa wa Astronomia ulizitaja nyota hizo baada ya Chris Gainor na Lauri Roche ili kuheshimu michango yao katika nyanja ya unajimu.

2. Ukanda kuu wa asteroid ni nini?

Ukanda mkuu wa asteroid ni eneo lililo kati ya njia za Mirihi na Jupita, ambapo asteroidi nyingi zinaweza kupatikana.

3. Je, asteroidi hizi zinaweza kuonekana kutoka duniani?

Kwa sasa, asteroids ziko upande wa pili wa jua na hazionekani. Hata zikiwa karibu zaidi, zinahitaji darubini zenye nguvu kutazama.

4. Je, ni mafanikio gani ya Chris Gainor na Lauri Roche?

Chris Gainor ana asili tofauti, ikiwa ni pamoja na uandishi wa habari, urais wa Royal Astronomical Society of Kanada, na uandishi wa vitabu na karatasi juu ya uchunguzi wa anga. Lauri Roche amejitolea kwa miongo kadhaa kuelimisha watu kuhusu nafasi na amehusika kikamilifu katika mashirika mbalimbali ya unajimu.