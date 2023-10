Wanasayansi Wagundua Ziwa Liwezekanalo la Tope kwenye Mihiri

By

Wanasayansi wamepata ushahidi wa kile wanachoamini kuwa hapo awali lilikuwa ziwa la matope kwenye Mirihi, ambayo inaweza kutoa vidokezo muhimu katika kutafuta dalili za maisha ya zamani kwenye sayari. Utafiti huo ulilenga Hydraotes Chaos, eneo la ardhi ya machafuko kwenye Mihiri ambayo inajumuisha milima, mashimo na mabonde. Watafiti walichanganua picha zilizopigwa na Chombo cha NASA's Reconnaissance Orbiter na kutambua eneo tambarare ndani ya Hydraotes Chaos ambalo lilionyesha dalili za mashapo na tope linalobubujika kutoka chini ya uso.

Utafiti huo unapendekeza kwamba takriban miaka bilioni 3.4 iliyopita, mfumo wa chemichemi za maji katika Hydraotes Chaos ulivunjika, na kusababisha mafuriko makubwa ambayo yaliweka kiasi kikubwa cha mchanga juu ya uso. Mashapo haya, yakichunguzwa kwa karibu, yanaweza kuwa na saini za maisha ya zamani kwenye Mirihi. Watafiti wanaamini kuwa mchanga katika ziwa la matope uliundwa karibu miaka bilioni 1.1 iliyopita, baada ya uwezekano wa maji ya chini ya ardhi kutoweka na sayari kuwa duni.

Katika siku zijazo, wanasayansi wanatumai kuchunguza ziwa la kale la udongo zaidi ili kubaini ni wakati gani Mirihi inaweza kuwa na makao na uwezekano wa kuwa mwenyeji wa maisha. Kituo cha Utafiti cha Ames cha NASA kinatengeneza chombo kiitwacho EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), ambacho kinaweza kutumika kufanyia majaribio mawe kwa vialama, hasa lipids. Kuna mambo ya kuzingatia kuchukua EXCALIBR kwenye misheni ya baadaye ya NASA hadi mwezini au Mirihi, huku Hydraotes Chaos ikiwa mahali panapowezekana kutua kwa chombo hiki.

Utafiti huu unatoa mwanga mpya juu ya uwezekano wa Mirihi kuwa na maisha na kuangazia umuhimu wa uchunguzi zaidi na uchanganuzi wa ardhi ya Mirihi. Inatoa matarajio ya kufurahisha kwa misheni ya siku zijazo inayotafuta kufichua mafumbo ya Mirihi na dalili zinazowezekana za maisha ya zamani.

Chanzo: Ripoti za Sayansi ya Asili