Ugunduzi wa Kushangaza kutoka kwa Darubini ya NASA ya James Webb Hutoa Ufahamu Mpya katika Kituo cha Galactic

Darubini ya Anga ya NASA ya James Webb kwa mara nyingine tena imewashangaza wanaastronomia kwa uwezo wake wa kipekee, wakati huu ikitoa mtazamo wa kuvutia wa eneo la ajabu la Sagittarius C (Sgr C) linalounda nyota katika moyo wa gala yetu. Ipo umbali wa takriban miaka 300 ya mwanga kutoka kwenye shimo kuu nyeusi la Sagittarius A katikati ya Milky Way, Sgr C ni tamasha la nyota 500,000, ikilenga hasa mkusanyiko wa protostars zinazoiba mwangaza.

Katika picha hii muhimu, azimio na unyeti wa Webb ambao haujawahi kushuhudiwa hufichua vipengele vingi ambavyo havijawahi kuonekana katika eneo hili. "Webb inaonyesha maelezo mengi ya ajabu, ambayo yanaturuhusu kusoma malezi ya nyota katika mazingira ya aina hii kwa njia ambayo haikuwezekana hapo awali," Samuel Crowe, mpelelezi mkuu na mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Virginia alisema. Ufahamu huu wa ajabu unatokana na ukosefu wa data ya awali ya infrared na uwezo mkubwa wa darubini ya Webb.

Mojawapo ya matokeo muhimu ni kuwepo kwa protostar kubwa, zaidi ya mara 30 ya uzito wa Jua letu, iliyo ndani ya kundi hili la nyota. Ingawa wingu linalozingira protostar hizi linaonekana kuwa na giza na lenye watu wachache, kwa hakika, ni mojawapo ya maeneo yenye msongamano mkubwa wa galaksi. Msongamano wa wingu huzuia mwanga kutoka kwa nyota zilizo nyuma yake, na kusababisha udanganyifu wa utupu.

Kamera ya Karibu ya Infrared ya Webb (NIRCam) imenasa uzalishaji mkubwa wa hidrojeni iliyoainishwa inayozunguka upande wa chini wa wingu jeusi katika rangi za samawati za kuvutia. Ufikiaji mkubwa wa eneo hili la hidrojeni huchangamoto nadharia zilizopo, kwani unaenea zaidi ya kile kilichozingatiwa hapo awali. Wanaastronomia sasa wanakabiliwa na kazi ya kustaajabisha ya kuelewa chimbuko na ushawishi wa eneo hili lililopanuliwa la hidrojeni.

Fumbo lingine la kuvutia liko katika miundo iliyotawanyika na yenye machafuko kama sindano ndani ya hidrojeni iliyoangaziwa, ambayo inahitaji uchunguzi zaidi. Rubén Fedriani, mchunguzi-mwenzi wa mradi huo katika Instituto Astrofísica de Andalucía nchini Uhispania, anafafanua kituo cha galaksi kuwa “mahali penye msongamano wa watu, wenye misukosuko,” ambamo mawingu makubwa ya gesi hufanyiza nyota zinazoingiliana na gesi inayozunguka kupitia njia zinazotoka nje, jeti. , na mionzi.

Wanasayansi wanapoendelea kufumbua mafumbo yaliyofichwa ndani ya anga, uvumbuzi wa darubini ya James Webb kutoka moyoni mwa galaksi yetu hutoa fursa ambazo hazijawahi kushuhudiwa kuzama zaidi katika siri za ulimwengu. Kikiwa kimesimama umbali wa miaka mwanga 25,000 tu kutoka kwa Dunia, kituo cha galactic kinawapa wanaastronomia mtazamo wa karibu wa nyota moja moja, kutoa mwanga juu ya mchakato tata wa uundaji wa nyota na utegemezi wake kwenye mazingira ya kipekee ya ulimwengu. Kwa kila ufunuo, darubini ya Webb hufungua njia kwa uelewa wa kina wa ulimwengu wetu.