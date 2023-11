Darubini ya NASA ya James Webb Inafichua Siri za Kituo cha Galactic

By

Darubini ya Anga ya NASA ya James Webb imetoa mwangaza usio na kifani katika moyo wa galaksi yetu, na kufichua maelezo ya kuvutia ya eneo linaloundwa na nyota linalojulikana kama Sagittarius C (Sgr C). Picha hii ya kustaajabisha inaonyesha mkusanyiko wa protostars wanaoiba mwangaza kati ya nyota 500,000 wanaoishi takriban miaka 300 ya mwanga kutoka Sagittarius A, shimo nyeusi kuu kuu la Milky Way.

Tofauti na uchunguzi wowote wa awali, data ya infrared iliyonaswa na darubini ya Webb inatoa kiwango cha ajabu cha azimio na unyeti, na kuwawezesha wanasayansi kugundua vipengele vingi kwa mara ya kwanza. Samuel Crowe, mpelelezi mkuu wa timu ya waangalizi na mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Virginia, alionyesha msisimko kuhusu uwezo mpya wa kusoma malezi ya nyota katika mazingira haya. Ufunuo wa Webb hutoa fursa isiyo na kifani ya kujaribu nadharia za sasa za malezi ya nyota katika hali mbaya ya kituo cha galaksi, kulingana na profesa Jonathan Tan, mmoja wa washauri wa Crowe.

Mojawapo ya uvumbuzi mashuhuri ndani ya Sagittarius C ni protostar kubwa, inapita mara 30 ya uzito wa Jua letu. Inafurahisha, msongamano wa wingu unaozunguka protostar hizi husababisha udanganyifu wa eneo lisilo na watu wengi, licha ya kuwa moja ya maeneo yaliyojaa zaidi kwenye galaksi. Picha pia inaonyesha mawingu madogo ya giza ya infrared-giza, yanafanana na tupu zilizojaa nyota, ambapo nyota mpya ziko katika mchakato wa kuunda.

Chombo cha Webb cha Near-Infrared Camera (NIRCam) kilinasa uzalishaji mwingi wa hidrojeni iliyoainishwa ikizunguka sehemu ya chini ya wingu jeusi, inayoonyeshwa katika rangi angavu za samawati. Eneo hili la hidrojeni linaenea zaidi kuliko ilivyotarajiwa, na kuuliza maswali ya kuvutia kuhusu vyanzo vya fotoni zake zenye nguvu. Zaidi ya hayo, wataalam wanachunguza miundo yenye machafuko kama sindano ndani ya hidrojeni iliyoainishwa, ambayo hutawanyika pande nyingi.

Rubén Fedriani, mpelelezi mwenza kutoka Instituto Astrofísica de Andalucía nchini Uhispania, anaelezea kituo cha galaksi kama mahali penye msongamano wa watu na wenye misukosuko, ambapo mawingu ya gesi huunda nyota na kuathiri gesi inayozunguka kupitia upepo, jeti na miale inayotoka.

Darubini ya Anga ya James Webb inapoendelea kufichua mafumbo ya ulimwengu wetu, ufahamu mpya wa kituo cha galaksi hutoa umaizi muhimu juu ya ugumu wa uundaji wa nyota na mazingira ya ulimwengu. Kikiwa na nafasi ya miaka 25,000 ya mwanga kutoka kwa Dunia, kituo hicho cha galaksi kinawapa wanaastronomia uwezo wa kuchunguza nyota moja kwa moja kwa undani zaidi, na kutoa mwanga juu ya michakato mbalimbali ya uundaji wa nyota katika maeneo tofauti ya galaksi.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

1. Darubini ya anga ya James Webb iligundua nini katika kituo cha galaksi?

Darubini ya Anga ya James Webb ilinasa taswira ya eneo linalounda nyota linalojulikana kama Sagittarius C (Sgr C) katika moyo wa galaksi yetu. Picha hiyo ilifichua mkusanyiko wa protostars, mawingu madogo ya giza ya infrared, na utoaji mwingi wa hidrojeni yenye ioni. Matokeo haya yanatoa maarifa mapya kuhusu uundaji wa nyota na mazingira ya ulimwengu.

2. Mshale C uko umbali gani kutoka kwa Mshale A?

Sagittarius C iko umbali wa takriban miaka 300 ya mwanga kutoka kwa Sagittarius A, shimo jeusi kuu kuu la Milky Way.

3. Ni chombo gani kwenye Darubini ya Anga ya James Webb iliyonasa data ya infrared?

Chombo cha Kamera ya Karibu na Infrared (NIRCam) kwenye Darubini ya Nafasi ya James Webb ilinasa data ya kina ya Sagittarius C.

4. Je, msongamano wa wingu katika Sagittarius C huathirije mtazamo wa wakazi wake?

Licha ya msongamano wake, wingu linalofunika protostars katika Sagittarius C huzuia mwanga kutoka kwa nyota zilizo nyuma yake, na kusababisha udanganyifu wa eneo lisilo na watu wengi. Kwa kweli, Sagittarius C ni moja wapo ya mikoa iliyojaa zaidi kwenye gala.