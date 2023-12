Wanaastronomia Wagundua Nyota ya Ziada katika Obiti Kuzunguka Shimo Jeusi la Milky Way

By

Timu ya wanasayansi wa kimataifa, inayoongozwa na mtafiti Shogo Nishiyama kutoka Chuo Kikuu cha Elimu cha Miyagi, imefanya ugunduzi wa kuvutia unaotia changamoto uelewa wetu wa nyota zinazozunguka shimo kubwa jeusi lililo katikati ya galaksi yetu ya Milky Way. Watafiti walipata ushahidi unaopendekeza kwamba moja ya nyota hizi, inayojulikana kama "S0-6," ilitoka kwa chanzo cha ziada na imekuwa ikizunguka shimo jeusi kwa muda mrefu sana.

Kwa kutumia Darubini ya Subaru, timu ilichunguza S0-6 kwa miaka minane na kuchanganua muundo wake wa kemikali. Waligundua kuwa ilifanana kwa karibu na nyota zinazopatikana katika galaksi ndogo za satelaiti za Milky Way, ikionyesha kwamba S0-6 inaweza kuwa ilizaliwa katika mojawapo ya galaksi hizi za satelaiti. Watafiti wanapendekeza kwamba wakati fulani katika miaka bilioni 10 iliyopita, gala yetu ilibadilisha satelaiti hii, na kusababisha S0-6 kusafiri makumi ya maelfu ya miaka ya mwanga hadi eneo lake la sasa karibu na shimo jeusi.

Iwapo itathibitishwa, ugunduzi huu utaashiria kitambulisho cha kwanza cha nyota ya ziada katika ukaribu wa shimo jeusi kuu. Walakini, maswali mengi bado hayajajibiwa. Watafiti sasa wanatafuta kuchunguza ikiwa S0-6 ina masahaba wowote na ikiwa ilisafiri peke yake katika safari yake ndefu.

Matokeo ya utafiti huu, yaliyochapishwa katika jarida la Proceedings of the Japan Academy, Series B, yanapinga uelewa uliopo wa uundaji wa nyota karibu na mashimo meusi makubwa sana. Uzito mkubwa wa mashimo haya meusi kwa kawaida huunda mazingira yenye misukosuko na uhasama, hivyo kufanya iwe vigumu kwa nyota kuunda. Kuwepo kwa nyota karibu na Sagittarius A*, shimo jeusi la Milky Way yetu, kumewashangaza wanasayansi kwa muda mrefu. Hata hivyo, ugunduzi huu wa hivi punde hutoa taswira ya kuvutia katika asili na safari za kuvutia za nyota hizi za mafumbo.

Utafiti zaidi na uchunguzi wa nyota karibu na mashimo meusi makubwa zaidi utakuwa muhimu katika kufunua mafumbo ya matukio haya ya ulimwengu. Kwa kuelewa mwingiliano changamano kati ya mashimo meusi na nyota zinazozunguka, wanasayansi wanaweza kupata maarifa ya kina kuhusu mageuzi na mienendo ya galaksi kwa ujumla.