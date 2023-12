Ugunduzi Mpya katika Matibabu ya Saratani ya Mapafu Inaweza Kubadilisha Utunzaji Uliobinafsishwa

By

Utafiti wa msingi uliofanywa na Chuo Kikuu cha Tulane umefichua njia ya molekuli isiyojulikana ambayo inaweza kushikilia ufunguo wa kusimamisha kuendelea kwa saratani ya mapafu. Utafiti huu, uliochapishwa katika jarida maarufu la Proceedings of the National Academy of Sciences, una uwezo wa kuleta mageuzi katika matibabu ya saratani ya mapafu kwa kuwezesha utengenezaji wa dawa mpya ya kuzuia saratani na matibabu ya kibinafsi zaidi.

Saratani ya mapafu ni ugonjwa unaoenea na kuua, unaosababisha vifo vingi vinavyohusiana na saratani ulimwenguni. Dk. Hua Lu, Mwenyekiti wa Familia ya Reynolds na Ryan katika Saratani ya Kutafsiri katika Shule ya Tiba ya Chuo Kikuu cha Tulane na mwandishi mkuu wa utafiti, anaelezea kuwa utafiti huu wa upainia unazingatia RBM10, protini ya kukandamiza uvimbe ambayo ina jukumu muhimu katika kuzuia ukuaji wa saratani ya mapafu.

Kupitia uchunguzi wao, watafiti waligundua kuwa RBM10 inafanya kazi kwa kushirikiana na protini mbili za ribosomal, RPL5 na RPL11, kukandamiza kazi ya c-Myc, protini inayoendesha ukuaji na kuenea kwa seli za saratani. Kwa kuharibu c-Myc, RBM10 inazuia kuenea kwa saratani ya mapafu.

Matokeo haya ni ya msingi kwa sababu yanawakilisha ushahidi wa kwanza ulioandikwa wa uhusiano wa kuzuia saratani kati ya protini hizi. Dk. Lu anaeleza kuwa RBM10 inalenga moja kwa moja c-Myc kwa uharibifu na inapunguza athari zake zinazosababisha saratani kupitia uhusiano wake na RPL5 na RPL11.

Muhimu zaidi, utafiti pia ulitoa mwanga juu ya aina ya RBM10 inayobadilika ambayo hupatikana kwa kawaida katika seli za saratani ya mapafu. Fomu hii inayobadilika hupoteza uwezo wake wa kukandamiza c-Myc na inashindwa kuunganishwa na RPL5 na RPL11, hatimaye kukuza ukuaji wa uvimbe badala ya kuuzuia.

Dk. Lu alionyesha matumaini kwamba utafiti zaidi kuhusu kibadilishaji chenyewe cha RBM10 utasababisha kuundwa kwa dawa ya kuzuia saratani iliyoundwa mahsusi kulenga fomu hii. Kwa kuongeza uelewa wetu wa muundo huu wa kipekee, wanasayansi wanaweza kutengeneza molekuli inayoweza kubadilisha muundo wa RBM10, na kukandamiza shughuli inayosababisha saratani ya c-Myc.

Utafiti huu unafungua njia mpya za matibabu ya saratani ya mapafu ya kibinafsi na unashikilia ahadi ya matokeo bora kwa wagonjwa katika siku zijazo. Kupitia kufungua siri za molekuli za ukuaji wa saratani ya mapafu, wanasayansi wanakaribia hatua moja kuendeleza matibabu yaliyolengwa ambayo yanaweza kuathiri sana maisha ya mamilioni walioathiriwa na ugonjwa huu mbaya.

